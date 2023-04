“Ya vamos para dos meses que colapsó el alcantarillado sanitario en esta avenida y, aunque se trabaja, el problema no se soluciona. Las pérdidas en nuestros negocios son grandes, algunos ya hasta han cerrado”, lamenta Jorge Carbo, dueño de una farmacia ubicada en la avenida Sixto Chang, entre la avenida Pedro Menéndez Gilbert y Aurelio Yépez, la cuadra más crítica del centro de Playas.

Playas: en un negocio recién inaugurado se robaron en sacos los teléfonos Leer más

Allí, como publicó EXPRESO en febrero, colapsó el sistema de alcantarillado sanitario y en marzo el daño se extendió incluso media cuadra más. En ese sector hay una veintena de negocios: comedores, despensas, papelerías, farmacias, panaderías.

Kelvin González, dueño de una papelería, dice que esta época de inicio de clases hace sus mejores ventas, pero este año no ha vendido nada porque la calle está cerrada y solo hay paso peatonal. Sin embargo, la gente no camina por allí, pues teme que haya un derrumbe por las excavaciones que se han hecho.

Las pérdidas que estamos teniendo por la falta de planificación son evidentes. Esto se pudo haber evitado. Las tuberías tienen 30 años de vida útil. Sabían que esto iba pasar. Son dos meses ya con el problema en la avenida. Carmen Ledesma,

​habitante de Playas

Yesenia Carrillo, dueña de una despensa, sostiene que las ventas han bajado en un 50 %. La clientela se ha esfumado y no solo por la zanja, sino por el movimiento que causan las máquinas y los tanqueros que evacuan el agua.

Queja. La zanja es enorme e impide el paso vehicular hace semanas. Néstor Mendoza

Pedro Cujilema tenía un puesto de legumbres y tuvo que cerrar porque no vendía nada. “Tenía que pagar arriendo, agua, luz y a un ayudante. El negocio dejó de producir, no pude aguantar más. Entiendo que el cierre lo hacen para ejecutar los arreglos, pero sí que están demorados. Ya vamos más de dos meses con el problema, entre el daño y los arreglos”, indicó.

“No queremos ni dejaremos que Manglaralto sea otra Montañita” Leer más

Leonardo Plúas, técnico de Hidroplayas, a cargo de las labores de reparación, explicó que los trabajos iniciaron el 23 de marzo y estaban programados terminarlos en una semana. El funcionario asegura que los atrasos surgen a causa de la época invernal.

“Lo que se hace en un día, se daña tras la lluvia y nos toca empezar de cero. Hay que volver a cambiar el material de relleno colocado. Además, no se puede entrar a las canteras para traer nuevo material porque las vías están inaccesibles. Por eso no se puede ir tapando las zanjas”, reconoció Cujilema, quien detalló que al menos en 2 o 3 semanas las labores estarán ejecutadas, teniendo en cuenta el escenario.

A la población, esa respuesta no le satisface. “Entiendo que no nos queda de otra, pero si hubiesen analizado el estado del servicio, esto no hubiese pasado. Todo responde a la falta de mantenimiento y planificación. Ahora las pérdidas las sufre el comercio, como siempre”, sentenció el residente Óscar Villao.