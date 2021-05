Una vigilia por la vida y la salud se realizó en el hospital Teodoro Maldonado

Un desborde de lágrimas, rezos, suspiros y clamores llenaron la tarde y noche de este 12 de abril el jardín del hospital Teodoro Maldonado Carbo, por la situación que se vive en Guayaquil por la COVID-19. En las áreas verdes de esta unidad médica, alrededor de 200 profesionales de la salud, personal administrativo y familiares de los pacientes internados participaron de la "Vigilia por la vida y nuestra salud" organizada con el propósito de alzar la voz e implorar para que esta pandemia culmine.

Y es que el día no son suficientes para poder salvar vidas, el personal de salud trabaja las 24 horas en la batalla contra la pandemia de la COVID-19. Ha pasado más de un año desde que los doctores, enfermeras, personal de limpieza y otros están trabajando con bríos. Por esta razón esta casa de salud organizó una misa y rezo.

Una vigilia por la salud y vida se realizó en la tarde y noche del miércoles 12 de mayo. Cortesía

En este encuentro de amor y esperanza, los asistentes oraron por la salud de todo el personal sanitario que se encuentra en primera línea, pacientes con COVID-19 y sus familias.

Los presentes también hicieron un minuto de silencio por los fallecidos durante esta pandemia por COVID-19. Asimismo, rogaron por obtener mayor fortaleza para continuar en esta lucha hasta su término.

Un minuto de silencio por las personas que han fallecido por el coronavirus. Cortesía

Uno de los participantes fue Richard Sánchez, personal del hospital, dijo a Diario EXPRESO que la vigilia es muy significativo en este momento en que las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) se mantienen llenas de pacientes con coronavirus. "Sentí paz, me llené de más fé. Sentí que me acerqué más a Dios, para rogarle que nos ayude; hay cosas que ya no depende de nuestro conocimiento seglar. Es muy triste la situación de ver a tantas personas perder la batalla ante el coronavirus y nos llenó de bríos escuchar la reflexión del sacerdote. Soy un ser humano que necesita del poder que solo lo podemos obtener de la mano divina, de Dios", indicó Sánchez.

Cada persona trajo una vela y formaron las palabras Amor y Paz, además de un corazón y las iniciales del nombre del hospital.

"La vigilia de esta noche fue un aliciente, muchos estamos cansados y a veces nos deprime ver la crisis que se vive por la pandemia. Es animoso saber que no estamos solos en esta tarea, nos unimos todos en oración, la parte espiritual también es importante", manifestó José Velasco, jefe del área de Alimentación y Lavandería.

En los rezos no se olvidó al personas que se contagiaron trabajando y que lamentablemente perdieron su vida, por lo que también oraron por los viudos y los huérfanos de la pandemia. Ruegan para que alguna autoridad se acuerde de ellos, para que les hagan llegar una ayuda.