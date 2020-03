Chilenos que llegaron a Ecuador para hacer turismo o para participar en una competencia deportista tuvieron dificultades para regresar a su país. Ante la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, ellos crearon grupos en redes sociales para que la embajada de Chile los ayude.

RELACIONADAS Chicos ecuatorianos varados en Reino Unido quieren tomar el último vuelo

Alexis Riquelme, uno de los chilenos varados hoy en Ecuador, dijo a EXPRESO que le tocó estar encerrado en un hotel. “Hay muchos hoteles que cerraron y otros que no recibieron extranjeros luego de que el país entró en emergencia”, explicó.

Prev Next Hospedaje. Francisco Ramírez tuvo que buscar otro hotel. En el que estaba lo cerraron por la emergencia del COVID-19. Se tomó una autofoto en el nuevo hospedaje que encontró. Cortesía

Una situación parecida contó Francisco Ramírez: “Llegué a Quito el 6 de marzo y espero una fecha para regresar”. El Gobierno ha permitido los vuelos humanitarios, y eso les abre una esperanza. El problema es en doble vía, porque así como hay extranjeros que quieren regresar a su casa, también hay ecuatorianos que están en el exterior y buscan la forma de retornar a Ecuador.

Francisco es uno de los chilenos que tuvieron que salir del hotel porque lo cerraron y debió recorrer varias calles hasta encontrar otro hospedaje. Él se siente vulnerable y está preocupado porque le quedan pocos recursos. Para ahorrar, solo come yogur con pan.

A través de redes se han contactado entre sí unos 80 chilenos varados en Ecuador. Entre ellos también están deportistas que vinieron para una competencia de patinaje.

Prev Next Herbert Espinoza vino a una competencia y se quedó varado hasta el 24 de marzo. Él dice que más de cien chilenos esperan regresar a casa. Cortesía

Herbert Espinoza relata que llegó a Quito para una competencia de patinaje. “Quedé en primer lugar, pero ya no pude regresar. Sin recursos económicos, una familia de cubanos residentes en Ecuador me dio alojamiento y alimento. Ellos son padres de un joven que participó en el concurso de patinaje donde estuve”, contó.

El deportista destacó que hay compañeros de él que se fueron a Baños (Tungurahua) y se encuentran en las hosterías de allá.

“Estuve bien, atendido por la familia que me dio hospedaje. Pero no todos mis compatriotas tuvieron esa misma suerte. Sé que hay unos que en los primeros días se resguardaron en patios y gallineros, porque no encontraban hoteles. Son quienes estaban haciendo turismo en pequeñas ciudades”, agregó Herbert.

Coronavirus: Las compras del Seguro Social serán investigadas ante denuncias de sobreprecios Leer más

Otros chilenos se encuentran en las playas de la provincia de Santa Elena. Herbert precisó que esto es lo que muchos chilenos vivieron.

El martes 24 de marzo, unos 144 lograron regresar a su país, en este grupo estuvo él; logró un boleto tras hacer un pago adicional. “Pero todavía quedan en Ecuador más de 100 compatriotas que esperan un vuelo para volver”, agregó.

En esta lista de los que aún siguen varados en el país está Manuel Espinoza. Él llegó el 29 de febrero con su esposa de luna de miel. Tenía su vuelo de regreso para el 19 de marzo y desde ese día todavía espera el avión que lo lleve a Chile.

Dagoberto Riquelma, quien está en Guayaquil, pide que la embajada de Chile y una aerolínea coordinen la labor, para que todos puedan retornar a casa. Él también destacó que el mayor problema es que se están quedando sin recursos económicos para pagar el hotel y la comida.

Entre los varados asimismo se encuentra un grupo de ocho amigos que entraron a Ecuador a través de la frontera con Perú, por Aguas Verdes.

Los consultados aseguraron que la embajada de Chile todavía no les tiene una solución. Esperan que este martes llegue un avión a Quito para llevarlos a casa.

Canciller Ribera confirma retorno de chilenos varados en otros países por el SARSCoV2-COViD19: vienen de México y de Ecuador https://t.co/T3x24tNi9B pic.twitter.com/59pr6nbpqm — Noticias de Chile (@canal_chile) March 24, 2020

En el grupo de afectados también hay menores de edad. Ellos, según relatan los consultados, no entienden que las vacaciones se volvieron un encierro por la pandemia del COVID-19.

Presidente no se olvide de los cientos de chilenos varados en diferentes aeropuertos en América. RD, México, Perú, Ecuador, etc. Quién los va a traer ? En algunos casos hay niños. — joyce veloso (@joyce_Veloso) March 25, 2020

“No todo hotel está abierto”

Coronavirus: Los ventiladores abandonados del Teorodo Maldonado operararán en máximo 96 horas Leer más

“Por un asunto de sanidad, no todos los hoteles de Ecuador están abiertos”, dijo a Diario EXPRESO André Obiol, presidente de la Asociación de Hoteleros del Ecuador.

Explicó que están atendiendo solo los que tienen la forma de mantener las medidas de bioseguridad.

“Los hoteles que están atendiendo, por solidaridad, han cobrado menos, en casos puntuales, a extranjeros que no han podido regresar a su país”, indicó el presidente de la Federación Nacional de las Cámaras Provinciales de Turismo, Holbach Muñeton.

Para seguridad de los colaboradores, en algunos hoteles salen a casa cada cinco días.

“Se les ha entregado lo que se requiere para cuidar su salud. Hay hoteles que están atendiendo solo a dos huéspedes y por consideración a ellos no cierran”, manifestó Muñeton.