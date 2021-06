Los pacientes de cáncer advierten que en el hospital Guayaquil falta medicina

Los pacientes de cáncer, que se atienden en el hospital Guayaquil, Abel Gilbert Pontón, advierten que faltan medicina para sus tratamientos, que no hay reactivos para hacer el examen de marcadores tumores, ni quimioterapia.

"Muchos los pacientes tienen temor de denunciar; pero yo prefiero morir batallando y señalando a las autoridades lo que está pasando. Soy una de las pacientes que en el pasado febrero estuvo en la reunión con las autoridades por la escasez de los fármacos. El anterior Gobierno prometió investigar y no hizo nada", dijo a Diario EXPRESO Grecia Solis, paciente del hospital Guayaquil que tiene cáncer de mama.

Detalló que la medicina que debe tomar es Letrozol, pero como no hay el doctor le dio Tamoxifeno tras explicarlo que este segundo fármaco no es el mejor para ella, pero que prefería que tome eso a que no tome nada.

Pero el problema de la falta de medicinas y tratamientos también afecta a otras entidades de salud públicas de la urbe, como el hospital Francisco Bustamante Icaza, señaló Rafael Palacios, presidente de la Asociación de Padres de Niños y Adolescentes con Cáncer.

TIENEN QUE METER PRESOS A LOS RESPONSABLES.

Esto ya estaba planeado por el Gobierno anterior, NO DEJARON PRESUPUESTO APROPIADO PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, ESA ES LA VERDAD. NOS HAN VULNERADO NUESTROS DERECHOS, QUE ATENTAN CONTRA NUESTRA VIDA. https://t.co/y9X7muZ0GQ — Apnacc (Asociación de Padres de Niños Con Cáncer) (@apnacc) May 26, 2021

La falta de la medicina también fue indicada por Francisca Reinoso, presidenta de la Fundación Esperanza y Vida, de pacientes oncológicos. "El problema de la falta de los fármacos viene desde diciembre de 2020, estamos solicitando al nuevo Gobierno que ponga su atención a este problema".

Diario EXPRESO envió un correo al departamento de Comunicación del ministerio de Salud, para que explique cuál es su versión en este caso. ¿Para cuándo llegará la medicina? Y que señale cuál es la solución que aplicarán, para evitar que esto se repita como ocurrió en el Gobierno anterior. Pero, hasta el momento de escribir este artículo la entidad no respondió.

Solis destacó que el problema de fondo es que hasta el pasado febrero no se había asignado el dinero al hospital, que es de unos 36 millones de dólares, para los pacientes oncológicos que se atienden en Guayaquil.

Como parte de la solución Palacios planteó que se realice una auditaría médica, técnica y económica en cada hospital; porque, según los pacientes, hay hechos de corrupción que todavía no se han investigado.

En medio de este escenario la red nacional Acuerdo Contral el Cáncer planteó cuatro prioridades que debe tener Salud:

Acceso efectivo y calidad en la atención integral de salud.

Financiamiento, transparencia y eficiencia en el Sistema Nacional de Salud.

Agilidad en la gobernanza de la salud para la toma de decisiones.

Digitalización de la salud /Historia Clínica Unificada

El planteamiento nace por las dificultades que tienen los pacientes para recibir atención médica a tiempo, dijo Diego Jimbo, coordinador nacional del Acuerdo Contra el Cáncer. Agregó: “Los problemas que nosotros, como colectivos ciudadanos vivimos y por los cuales luchamos, están lejos de solucionarse. El cáncer y el resto de enfermedades crónicas deben tratarse, incluso ante el surgimiento de nuevas enfermedades como el virus por Covid-19”.

Otro punto que se debe solucionar pronto, según Jimbo, es que se abran más hospitales con especialidad en oncología, además de aumentar los dispensarios de red de salud pública.

Jimbo explicó que garantizar el acceso a la salud exige un compromiso firme de todos, porque las personas sanas son la base de las economías saludables. "El crecimiento de los establecimientos de salud es insuficiente para compensar el crecimiento poblacional. Según datos del INEC, mientras que en el año 2000 había 2,86 establecimientos por cada 10 mil habitantes, en 2018 esa tasa se redujo a 2,45 establecimientos por cada 10 mil habitantes", manifestó.

Los pacientes están desesperados, Yanina Vélez, ni siquiera tiene el diagnótico. Ella se tiene que hacer una mamografía pero no se la ha realizado, porque la máquina está dañada, en el hospital de infectología, José de Rodríguez Maridueña. Vélez espera realizarse el examen desde enero. Primero no había turno y ahora le han indicado que todavía no se ha arreglado la máquina. "No me indicaron cuánto tiempo lleva dañada esa máquina, pero esto es un atentado contra la salud. Tengo una inflaciones en el seno y necesito saber si esto es cáncer. La enfermedad de por sí debilita el estado de ánimo, a eso se suma la no atención en la red de salud pública. Así nos sentimos perdidas. Espero que el nuevo Gobierno solucione esto", clamó Vélez.