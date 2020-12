Jefe de los Metropolitanos: “En este año hemos sancionado a diez agentes por coimas”

El día en que se alistó el galpón en la avenida Orellana para reubicar a los vendedores ambulantes, retirados de la bahía del centro, estuvo presente Jaime Dávalos, director del cuerpo de agentes del control Metropolitano, quien aceptó conversar con EXPRESO sobre los controles que hacen y las denuncias que ponen sobre algunos agentes.

- ¿Qué va a pasar con los vendedores que salieron de la bahía y se han ido a otros lugares a ofrecer sus productos, igual sin orden?

- Para ellos es la oferta de que vengan, por diciembre, a ofrecer sus productos en este galpón ubicado en la avenida Francisco de Orellana. Aquí están los comerciantes ambulantes que salieron de la bahía. Se agruparon y están representados por un líder, ellos fueron convocados por la dirección de Aseo cantonal del Municipio para ser censados. Hemos llegado a un listado de 311 personas. Todas las personas que no están en este listado tienen que buscar formalizar su actividad comercial para ser reubicados; de lo contrario van a tener inconvenientes por no cumplir con las normas municipales.

(En la edición del jueves 10 de diciembre EXPRESO publicó un artículo sobre la bahía de la Alborada, allí en la foto se nota la cantidad de comerciantes informales. Allí se relató que los vendedores ambulantes se han apoderado de casi 230 metros de extensión. Son tantos que son pocos los metros que quedan para que el ciudadano pueda caminar por el lugar).

- Pero, los vendedores también están fuera de Plaza Mayor, Mall del Sur, etc. Son personas que buscan ganarse un dólar vendiendo cualquier cosa.

- Esos vendedores que están ubicados fuera de los centros comerciales no están allí como consecuencia del operativo en la bahía. Ellos estaban allí de antes, a ellos existe la necesidad de reagruparlos y organizarlos y hacer igual como se hizo con los comerciantes de la bahía.

Los agentes son instruidos en control, relaciones humanas y derechos constitucionales.

- ¿Van a hacer operativos?

- Constantemente hacemos operativos, hacemos el retiro temporal de su mercadería, porque eso lo permite la ordenanza municipal y lo manda el reglamento correspondiente. Pero, como usted dice, son personas que necesitan trabajar y siempre ven la forma de reabastecerse de nuevos productos y nosotros continuamos haciendo el trabajo.

(El 10 de noviembre de este año el Consejo de Participación Ciudadana puso una acción judicial entre otros puntos por la extorsión que realizan algunos metropolitanos a los vendedores ambulantes).

- ¿Qué control están haciendo para evitar que la policía Metropolitana reciba coima de los vendedores ambulantes?

- Existen varios tipos de denuncias, aquellas que son verdaderas, yo, como director del cuerpo de agentes del control Metropolitano, no lo puedo negar. Existen denuncias que están fundamentadas y sustentadas. Pero, de la misma manera, con el mismo énfasis, existen denuncias, que son la mayoría, que son infundadas y que corresponden a represalias por parte de los comerciantes, porque no se los deja asentarse y antes de abandonar el sitio, pues se van amenazando a los agentes de que los van a hacer botar. Recurren a hacer estas demandas para causar el pánico dentro de la institución municipal, dentro de la dirección y decir bueno, a estos agentes hay que botarlos, cuando en realidad no es así. No es que le estén cobrando.

A diario se hacen controles de venta informal, venta ilegal de mascotas. Apoyamos al ciudadano y turistas.

- Hemos visto cómo cada vendedor que está en la calle Ernesto Albán da un dólar para que los agentes municipales los dejen trabajar.

- Eso es grave, eso es extorsión, si tiene la foto nos la puede dar.

- No tomamos foto, lo vimos

- Estos hechos se deben denunciar en la Fiscalía. Debe poner la denuncia.

- Este tipo de denuncia ya la puso el abogado Hernán Ulloa, como miembro del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

- No he sido informado.

Contexto La Policía Metropolitana en diciembre tiene el trabajo multiplicado, deben mantener la bahía, en el centro de la urbe, sin vendedores ambulantes. Semanas atrás hicieron un operativo con 500 agentes, junto a las autoridades del Municipio de Guayaquil, clausuraron unas 164 bodegas para que en la zona trabajen solo los comerciantes formales.

- Fue parte de la denuncia que puso por los vendedores de fruta golpeados en el centro.

- Esa es otra cosa equivocada, ese vendedor se estaba oponiendo a la aplicación de la ordenanza municipal, que dice que se le puede retirar el vehículo donde está vendiendo. Puede ver el video, en ningún momento el agente metropolitano lo golpea. Él se aferra a la carreta, es quien bota los mangos y con estos agrede al carro y agentes municipales.

- ¿Qué controles hacen por los casos de coima que sí son reales. No son todos, pero algunos reciben dinero de los comerciantes para dejarlos vender informalmente?

- Nosotros somos 568 agentes de control metropolitano en la ciudad de Guayaquil y durante el año 2020 hemos recibido 10 denuncias y a los 10 los hemos separado de la institución. No admitimos la corrupción.