Mucho Lote 2 se queja por un nuevo malecón a falta del suyo

Otra promesa. A inicios de este mes la alcaldesa Cynthia Viteri adelantó que el Guasmo Norte tendrá un malecón de 162 metros de longitud, que estará ubicado a orillas del río Guayas. La noticia causó desazón en un vecindario que ha esperado esta misma construcción por una década: el plan habitacional Mucho Lote 2, cuyos residentes cuestionan el anuncio de esta obra sin que la suya se ejecute.

Al vecindario no ha aterrizado ni una piedra o maquinaria que evidencie que el malecón ya llega. Lo único que sobresale en un espacio junto al río Daule es una pancarta que reza: “Nuevo malecón Mucho Lote 2, para que lo disfrutes en familia”. Pero allí no se detalla cuál es el código del proceso, el plazo, ni el nombre de la contratista. Nada.

“Es indignante. Venimos luchando por el malecón desde el 2010 cuando Jaime Nebot era alcalde y después, cuando Viteri era candidata, vino a Mucho Lote y tuvimos su compromiso con esta obra. Lo saben los concejales Josué Sánchez, Consuelo Flores, Luzmila Nicolalde y Egis Caicedo”, cuenta el líder comunitario Antonio Barco.

Al residente de Victoria del Río, una de las once urbanizaciones del conjunto, le molesta que el Cabildo no dé una respuesta definitiva. Recuerda que lo último que conoció del proyecto es que en 2020 iba a tener forma, pero eso no ha ocurrido.

Argumenta que la construcción del malecón permitirá que las familias de Mucho Lote 2 tengan un sitio recreativo, pues señala que las áreas sociales y deportivas de las ciudadelas “ya no se abastecen”.

Para conocer el porqué del retraso de la obra y cuándo se materializará, este rotativo se contactó con el Municipio, pero la respuesta vino por parte de la fundación Guayaquil Siglo XXI, que es la entidad que ejecutará la construcción del parque lineal. Su titular, Xavier Álvarez, aseguró que se prevé que los trabajos de construcción se extiendan por siete meses sobre un área de 400 metros lineales.

Acotó que las obras empezarían a desarrollarse en los últimos meses de este año. Sin embargo, será por fases y se prevé que la primera arranque en el mes de octubre y finalice en abril de 2022. El funcionario no detalló cuáles fueron los motivos de la demora ni cuánto costaría el proyecto.

Hecho. Los líderes barriales del conjunto residencial plantean un nuevo acercamiento y hasta marchas. Esperan ya una respuesta concreta. CHRISTIAN VASCONEZ / expreso

Hasta que la obra llegue al sector, en diferentes tramos cercanos a la orilla del río se aprecia maleza, además de desperdicios, que afectan a la zona. La problemática, que fue contada por Diario EXPRESO, ha tenido un ligero cambio gracias a la comunidad, pero esto no es suficiente. Incluso, al igual que en la mayoría de áreas verdes de la ciudad, las especies de árboles, donde habitan iguanas, están afectadas por plagas que se ‘comen’ ese característico verdor.

El residente Luis Antonio Tomalá, quien está al tanto de la ansiada construcción, lamenta que el área se marchite sin que se concrete la obra. Al conocer que el Cabildo ha prometido que la construcción será por fases, lo único que espera es agilidad.

“Lo que está en juego es la seriedad del Municipio ante 10.000 familias. Hasta que la autoridad no lo defina, solo vamos a seguir viendo una valla”, se queja Tomalá, al hacer énfasis en que la autoridad debe aprovechar la vegetación del sitio e intervenir pronto para salvar los árboles.

En caso de que se siga dilatando el tema, buscaremos un nuevo acercamiento para definir tiempos y plazos, de forma que esta obra se implemente como fue planificada y aprobada. Luis Antonio Tomalá, residente y líder comunitario

Laura Méndez, moradora, también pide que la autoridad atienda la agenda de obras prometidas. “¿El Guasmo también esperará diez años? La obra del malecón fue uno de los motivos por los que llegamos a vivir a Mucho Lote”, señaló.

Ante este escenario, Mucho Lote 2 plantea nuevas acciones. La primera es que solicitarán un acercamiento con los concejales o el vicealcalde Josué Sánchez, quien ha estado al frente del proyecto, y esperan que aparezca. Y de no ser escuchados, prevén una marcha.

Al sector también le preocupa que los sumideros sean escasos, sobre todo en la avenida principal, la Costanera. Temen que en las futuras lluvias se registren estragos, como ya ha ocurrido en años anteriores, por lo que hacen un llamado a Interagua para que los atienda.

“También seguimos sin una correcta señalización, ni semáforos. No hay dinero para obras necesarias, pero sí para contratos innecesarios”, opina la residente Martha Heras, quien anhela, al igual que sus vecinos, que llegue el día de caminar por el prometido malecón lineal.