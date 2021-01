Jorge Ruiz: "Queremos un plan real y que no nos prohíban más trabajar”

Jorge Ruiz afirma a EXPRESO que la decisión de restringir la actividad de los gimnasios, como lo ha hecho la autoridad en repetidas ocasiones, sería otro golpe al sector y no aguantarían un nuevo cierre. El presidente de la asociación de gimnasios, además, cuestiona el hecho de que algunos parques de la ciudad continúen con sus puertas cerradas y que no haya un acercamiento directo con la autoridad.

Si ya había un protocolo para el funcionamiento de los gimnasios en Guayaquil, ¿cómo tomó la resolución donde se restringía la actividad en estos establecimientos?

Nosotros trabajamos con la Secretaría del Deporte y el COE nacional y se nos aprobaron todos los protocolos. Ahora nos sorprendió que el COE de Guayaquil nos pida una ventilación aparte del tipo de protocolo ya establecido. Nos sorprendió que la alcaldesa haya puesto la regla de que los gimnasios tienen que tener una ventilación natural, es por eso que, hoy, continuamos peleando por los demás gimnasios que no tienen ese tipo de infraestructura. Durante la pandemia se pudo ver a los buses, la metrovía y aerovía, que son cerrados, funcionando. ¿Por qué no hay ahí una restricción?, me pregunto.

¿De qué forma les afectó el estado de excepción establecido y que luego resultó ser una medida inconstitucional?

Fue un golpe duro para este sector, ya que nosotros pasamos cerrados durante seis meses y los últimos tres meses y medio nos hicieron una reapertura, pero se vino a dañar a mediados del mes de diciembre con una economía en la que muchos propietarios de gimnasios han prestado dinero o ido a las entidades bancarias. Si vuelven a cerrar nuestros establecimientos quebrarían. Y es esto lo que no se debe permitir. En la ciudad de Guayaquil habrá unos 200 gimnasios y la pérdidas son muchas en una cifra incierta, ya que es una estadística que no se ha manejado en sí. Pero sabemos de gimnasios que han cerrado sus puertas por la presión de deudas y arriendos. Al menos podíamos tener una indemnización municipal quizá en los impuestos. Estamos afectados.

¿Qué temas aún están pendientes por resolver y qué acciones se han acordado en la asociación?

El sector económico está siendo golpeado y no hemos tenido un acercamiento directo con las autoridades. Como asociación, pedimos que nos tomen en cuenta para conversar en mesas y dar ideas, sistemas de protocolos. Así como el sector del comercio se acercó a conversar, hubo un plan de trabajo y el Municipio respetó ese plan de trabajo; asimismo queremos un plan de trabajo para nosotros y que ellos ya no encuentren ninguna circunstancia para que no nos vuelvan a prohibir a trabajar. Nosotros seguiremos llevando el protocolo de bioseguridad establecido. Ese plan de trabajo y supervisión de gimnasios regirá dentro y fuera de la asociación.

Jorge Ruiz, presidente de la Asociación de Gimnasios del Guayas

¿Cómo se garantiza la seguridad en estos espacios?

Hemos hecho inspecciones en diferentes gimnasios para que cumplan con todas las medidas, dentro de lo autorizado. La asociación lo supervisará. Durante todo este tiempo no se ha visto un contagio dentro de los gimnasios porque hemos llevado el debido control para precaución no solo de nuestros clientes sino también de nosotros.

La decisión de mantener cerrados ciertos parques, malecones ha sido cuestionada por la ciudadanía. ¿Cuál es su postura al respecto?

Tanto la alcaldesa como el vicealcalde hacen deporte y no entendemos por qué prohíben a nuestra sociedad tener una actividad física tanto en los lugares abiertos, como en los parques, gimnasios y ciertos centros deportivos, que realmente ayudan al sistema inmunológico a reforzarse, que es lo que necesitamos ahora. Esto está avalado por estudios de la OMS, que ha deliberado la oportunidad de realizar actividades deportivas por sus beneficios. Incluso tenemos artículos en que se explica que es peligroso entrenar con mascarillas, los médicos nacionales y de la ciudad también han advertido que está mal hacer uso de la mascarilla para entrenar. Nosotros tenemos un mayor control que en un transporte público o aerovía, ya que, por ejemplo, sí tenemos distanciamiento de las máquinas.