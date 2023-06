Desde que nació el Consejo Consultivo de Personas con Discapacidad de Guayaquil, en la era de Viteri, Carchi llevó propuestas para que la ciudad sea amigable, pero se lamenta de que quedaron en el limbo. Ahora adelanta que ya las conoce la nueva administración y da sus aportes para que la ciudad camine sobre el sendero de la accesibilidad y donde, subraya, la actual Alcaldía debe hacer honor a su nombre: ciudadana.

¿Guayaquil en realidad es una ciudad amigable con las personas con discapacidad?

No, no lo es. La situación es que la accesibilidad no solo son rampas, es un concepto global e integral que involucra todo tipo de diversidad y movilidad reducida y que no solo aplica a la silla de ruedas. En los temas de accesibilidad, las personas con discapacidad no solo son los beneficiarios directos; también son los adultos mayores, familias que andan con un bebé en coche, alguien con una lesión transitoria o incluso al turismo inclusivo.

En efecto, hace pocos años nace el colectivo Inclusión es Evolución, que lo lidera, y se acerca a la administración de Cynthia Viteri. ¿Qué pasó?

En su administración, mediante el Consejo Cantonal de Protección Integral de Derechos, se convoca el primer consejo consultivo de personas con discapacidad en Guayaquil. Ahí hicimos un proyecto de accesibilidad, un plan piloto en el centro de Guayaquil.

¿De qué se trató?

Va del norte, 9 de Octubre; sur, calle 10 de Agosto; este, Malecón, y oeste calle Chile. Queremos intervenir todo; esquinas, calles, aceras, cruces de peatones, mobiliario urbano, transporte público, acceso de edificios, etc., para hacer en realidad accesible un espacio de Guayaquil y después poder replicarlo a otros sectores.

Pero el proyecto no vio la luz.

No nos recibió Ximena Gilbert (exdirectora municipal), pues envió a otra persona. Pensábamos que habían acogido la propuesta y nos mandaron a Urbanismo y Obras Públicas. Hablamos y, en Urbanismo, nos dijeron que no hay presupuesto y que hablemos con la alcaldesa... De las tres (direcciones) ninguno de los directores nos atendió y nos dijeron lo mismo: no tenemos injerencia y que la alcaldesa dará la orden. Para nosotros era tan difícil que los directores nos atiendan y qué más difícil que la alcaldesa. Nunca nos atendió y nos quedamos en el aire, de una dirección a otra. Y también otro proyecto, que es sobre la playa Varadero.

¿Qué aborda este último?

Sobre Varadero decían que era la primera playa inclusiva del Ecuador, otra mentira. Fuimos a hacer una evaluación y no es para nada accesible, tengo incluso el informe técnico. Por un lado esto y el plan piloto de accesibilidad en el centro.

Y esto teniendo en cuenta la participación ciudadana.

El 70 % del presupuesto del Municipio está destinado a la obra pública, entonces debe haber algo de presupuesto para atender este tema. ¿Por qué es importante? Porque no va a haber inclusión sin que los espacios sean accesibles para todos. El problema no es la discapacidad, sino las barreras arquitectónicas que provocan una situación discapacitante.

Una ciudad con garantías.

El Municipio tiene que ofrecer las garantías y generar una ciudad accesible y donde las personas con discapacidad no solamente estén para la foto, que eso nos pasó con la administración de Cynthia Viteri, que hacía cualquier cosa con un enfoque asistencialista, parecía una fundación, eso de repartir sillas de ruedas, eso hay que superar: repartir sillas de ruedas o pañales. Aquí hay que atacar las causas estructurales de la exclusión de las personas con discapacidad. Uno es la no accesibilidad de la ciudad, y todas las dimensiones de la inclusión: económica, laboral, deportiva, social, cultural, política.

Ahora, la nueva administración municipal ya cumplió un mes. ¿Ya tiene conocimiento sobre estos proyectos? ¿Hay una mejora para el tema?

En Twitter, el alcalde contestó que se atienda. Hay una apertura, el 6 de junio nos reunimos con la nueva directora de inclusión, Lídice Aldás, que le gusta la propuesta y presentó en el eje de trabajo. Elevó esta propuesta que será de la dirección.

¿Ambos o solo el del polígono en el centro?

Los dos. Incluso con Lídice fuimos a Varadero. Se ve que quiere trabajar y ha acogido las dos propuestas.

Juan Francisco Carchi

Entonces, ¿cuál es la ruta que debe seguir el Municipio para que Guayaquil sea finalmente una ciudad inclusiva y amigable?

Lo que se debe hacer, y lo que los libros de la nueva gestión pública dicen, es involucrar al ciudadano, que es un aliado y conoce sus necesidades más que la autoridad, que está en un escritorio. Sabe cuál es su necesidad y requerimiento para el diseño cívico de las políticas públicas. Sabemos que para tener una ciudad inclusiva debemos hacer accesible, que no solo es rampas, acceso libre al transporte público, estaciones, plazas, parques edificios, el cruce de peatones, calles, acceso a restaurantes, bares. El enfoque moderno de la discapacidad es que la persona con discapacidad pueda ser autónoma, independiente, que no se piense que tiene que ir con alguien que lo empuje. La nueva Alcaldía tiene un nuevo eslogan que es ciudadana, entonces debe ser un gobierno abierto donde el ciudadano sea parte en el diseño, implementación y control de las políticas públicas que se elaboren. En nuestro caso, de qué sirve tener una escuela accesible, pero si no puedo llegar en el transporte público hacia allá. Es una cuestión de cultura, infraestructura...

Es decir, por ejemplo, de qué sirve que haya una silla, pero si llegar para la playa es casi imposible.

Exacto.