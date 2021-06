Habitantes de Cumbres Bajas de Los Ceibos exigen respuestas a Emapag

Que el Cabildo no haya emitido aún ningún pronunciamiento, frente a la queja de los vecinos de Cumbres Bajas de Los Ceibos que han venido solicitando por décadas la construcción de un ducto cajón que termine con los problemas y malos olores que genera un canal de aguas lluvias que atraviesa el vecindario, ha obligado a los habitantes a solicitar a la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guayaquil (Emapag-EP), respuestas.

En una carta enviada al gerente general de la entidad, Fernando Camposano, los residentes hicieron pública su inconformidad con el informe presentando por su director de regulación y control técnico, Juan Carlos Lasso; quien en noviembre pasado emitió un documento en el que, tras analizar la situación de la ciudadela, recomendó mantener el sistema de aguas lluvias en las condiciones actuales, "asegurando siempre la limpieza periódica para mantener su capacidad de drenaje".

El canal de Cumbres Bajas de Los Ceibos infecta al barrio y lo pone en riesgo. Veinte años lleva la comunidad pidiendo ayuda sin suerte.



En ese entonces, Lasso alegó -según consta en la carta enviada con copia a los residentes- que los predios que conforman la manzana no tienen salida hacia el canal de aguas lluvias y todos dan hacia la calle interna vehicular, salvo uno; lo que evitaría entonces la construcción del ducto.

"No sabemos que argumento a favor o en contra de la construcción del ducto cajón implica eso. Si el trámite de dividir el terreno fue irregular, no es problema de los habitantes, sino de la autoridad competente, que en esta caso es el Municipio de Guayaquil. Por un proceso antitécnico, no se puede sostener una justificación para no concluir una obra necesaria a beneficio de muchísimas familias", sostiene el presidente provisional que representa al vecindario, Marcelo Martínez. Durante el recorrido que hizo EXPRESO cuando publicó el problema, la misma familia cuya entrada queda de frente al canal, solicitó una solución inmediata, al igual que el resto.

Que el ducto cajón construido en el sector de Las Cumbres, aledaño a Cumbres Bajas, tiene la longitud contemplada en su contrato original y que no falta prolongarlo, ya "que no se justifica técnicamente cerrar un canal de aguas lluvias que fluye libremente en época invernal", fue otro de los argumentos de Lasso. "Él no aclara si esa obra fue parte de una primera fase o si el plan global incluía solo las dimensiones actuales", cuestionan los vecinos; que se preguntan además por qué si en un área aledaña (la ciudadela Las Cumbres) pudo ejecutarse la obra, por qué esta no puede continuar si a los vecindarios los separa nada más que una reja.

Las aguas del canal emanan mal olor. Estas, no permiten en ocasiones ni comer, ni dormir. El olor se percibe en todo el vecindario. Álex Lima

Según explica Iván Prieto, residente del vecindario, debido a la presencia del extenso canal de aguas, los residentes no pueden comer, ni dormir. Incluso no pueden ni caminar. Y es que el canal es tan grande que apenas queda espacio en la calle para que circule o se estacione un auto. Pero no siempre hay suerte. Más de un conductor, en su intento de lograrlo, advierte, ha caído en la profundidad.

Sobre esta situación, Emapag todavía no se ha pronunciado. EXPRESO les cuestionó si harán una reunión con los residentes o se harán análisis nuevos para determinar otras decisiones, pero hasta la publicación de esta nota, no hubo respuesta.