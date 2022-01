Guayacos es una sección en la que contamos historias de los habitantes de Guayaquil, vidas que alimentan y hacen más rica esta ciudad. Relatos que ayudan a conocer mejor la madera de la que están hechos.

"Para mí correr es libertad, es el único momento que tiene el hombre para ir donde quiera", habla con soltura, de la misma manera en la que da cada pisada durante sus trotes maratónicos. El guayaquileño Juan Fernando Fernández desde sus primeros siete años de vida supo que su corazón lo entregaría por completo al atletismo. Hoy, busca alcanzar la gloria atlética participando en sus próximos retos: maratón de Berlín y Boston.

“La pasión por el atletismo influyó en la medalla de oro de Jefferson Pérez. Ver la alegría de mi mamá, ella saltaba, me decía que era lo más histórico que había logrado el país, la primera medalla de oro”, recuerda el licenciado en turismo, de 33 años. Esa primera imagen del marchista cantando el Himno Nacional ante miles de personas en Estados Unidos, lo llevó a verse a sí mismo llevando el nombre de Ecuador en varios países.

Aunque durante su adolescencia se dedicó a entrenar hasta alcanzar un título importante del deporte, la falta de apoyo gubernamental y privado lo llevó a intentar renunciar. “Pensé: ‘para qué me mato corriendo todos los días si no veo ayuda’. Entonces, mi mamá me preguntó por qué no corría una maratón”, relata. Aquel consejo lo llevaría a participar en la maratón de Lima 2018, donde conseguiría la marca que lo clasificó a la Boston 2019.

Desde sus inicios entrenó Carlos Rodríguez, Pantera. alex lima

Su sueño llegó a cumplirse cuando ganó la presea dorada en la maratón de Puerto Rico 2019 en un circuito de tres distancias. “En 2021 en la misma competencia defendí mi título, esta vez fui vicecampeón, estuve en la pelea”, dice. Luego vendría Miami 5k, en la que terminó primero en su categoría.

“Yo soy de animar, pero trato de compartir mi alegría con los otros competidores”, expresa y asegura que desde que practica el atletismo ha creado una comunidad donde siente un apoyo. “La gente gritaba ‘Ecuador, Ecuador’. Me da una alegría que por el deporte se conozca mi país que es chiquito”, añade.

Pese a que ha tenido un sinfín de alegrías en su carrera deportiva, aún sopesa que para costear sus participaciones él deba poner el 100% de los gastos. “Alrededor de unos 250 a 300 dólares cuesta inscribirse y luego hay que sumar los boletos de avión, hospedaje y alimentación”, menciona y lamenta que, aunque intentó obtener financiamiento estatal, la negativa se mantiene.

Sobrellevando la impotencia, continúa con su objetivo para este 18 de abril de 2022 en Chicago; 25 de septiembre en Berlín y el 9 de octubre en Chicago. “Creo que me tocará hacer un bingo bailable o una rifa solidaria”, bromea y revela que, desde que inició la pandemia, dejó de trabajar en la empresa que laboraba y le permitía ahorrar para financiar sus carreras.

Pienso en todo el sacrificio que he tenido que hacer y todo lo que he logrado solo Juan Fernando Fernández, atleta

“He tocado puertas en el lado privado, ya estoy hablando con marcas para ver si llegamos a un acuerdo”, amplía. Hasta concretar algún auspiciante, Juan Fernando imparte clases de atletismo a niños y adultos mayores para solventar sus gastos y para contagiarlos con su pasión.

“He cumplido la mitad de mi sueño, me falta solo Londres y Tokio que sería lo más caro. Si tanto lo he querido y pensado, en algún momento lo podré hacer”, sentencia el joven, quien espera reunir el dinero que necesita para culminar sus proyectos atléticos.