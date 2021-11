Insultos, una patada en una de las puertas de su vehículo y un fuerte golpe en la nuca. Fue lo que afirma haber recibido Juan Carlos Sánchez, gerente de una clínica del norte de Guayaquil, por parte de personal de seguridad de la alcaldesa Cynthia Viteri.

EXPRESO se contactó con personal de Comunicación del Municipio para conocer algún pronunciamiento de la alcaldesa, pero se conoció que está pendiente esa declaración, pues según se dijo, “fue algo de su personal”.

El incidente ocurrió cerca de las 17:00 del lunes 8 de noviembre, cuando el médico se disponía a estacionar su carro, pero esto no fue posible ya que, argumenta, los espacios estaban bloqueados por otros vehículos en que se transportaban al menos 12 escoltas.

“Me sorprendió esa cantidad de gente. Les hice la señal para poder aparcarme; les dije, en buen tono y sin gritarles, que soy el administrador de la clínica, que lo único que quería era estacionarme para hacer mi trabajo”, afirma Sánchez, al precisar que los hombres no se retiraron del sitio y fue entonces que comenzaron a insultarlo y rodear su auto.

Posteriormente, por la espalda, uno de los sujetos le dio un puñete en la nuca, aseveró. “Yo no sabía quiénes eran hasta que una enfermera me dice que la hija de la alcaldesa está en una consulta médica. Entré y, desde mi oficina, vi que se aparecieron tres chicas, de las cuales, una de ellas, según las fotos, me dicen que es la hija”.

Me sorprende que la alcaldesa no haya tenido la delicadeza de llamarme y decirme que lamenta lo ocurrido Juan Carlos Sánchez, gerente de la clínica

Sánchez se lamentó que la alcaldesa, tras conocer el suceso, no se haya disculpado. Aseguró que esa noche acudió a la Fiscalía a poner la denuncia, pero hoy irá al complejo judicial Florida Norte junto a su abogado.