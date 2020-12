Gasolineras de Guayaquil no atenderán al público en fin de año

La atención al público en las gasolineras de la ciudad se realizará hasta las 22:00 del 31 de diciembre y se suspenderá hasta las 06:00 del 1 de enero de 2021, informo el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.

Además, la entidad solicitó que no se realice el transporte de combustible en las horas señaladas. Esta disposición, según consta en un comunicado, abarca expresamente a la venta de combustible; mientras que los minimarkets, ubicados dentro de las estaciones de servicio, podrán laborar una vez levantado el toque de queda dispuesto por el COE Nacional por la pandemia de COVID-19.

La entidad bomberil desplegará personal en ambulancias, unidades de rescate y de combate a lo largo de la vía a la costa, desde el 31 de diciembre hasta el domingo 3 de enero del 2021 para precautelar la seguridad de las personas que se trasladan a los diferentes balnearios por fin de año.

El contingente se ubicará en el kilómetro 51 a la altura de la finca La Gloria, y en la Plaza Gastronómica de la parroquia Progreso.

Este año, a diferencia de los anteriores, las familias no tienen el apuro de ir a llenar su tanque de gasolina, según han confirmado a EXPRESO. "Hay toque de queda, hay que estar a las 22:00 en casa, por lo tanto para más de uno, como yo, lo más viable será no irse a ningún lado. Este año pasaré solo con mi esposa e hijos", aseguró Ronald Beltrán, habitante de la cuarta etapa de la Alborada; al reconocer que por no poder sacar el jueves su vehículo, por el último dígito en el que termina su placa, no visitará a sus padres.

"He quedado con ellos ya en que el 1 de enero nos veremos... No tomaré taxis, por el virus es mejor movilizarse en el vehículo propio", advirtió.