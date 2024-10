Feriados Ecuador: ¿qué día será el descanso por la Independencia de Guayaquil?

El día de descanso será obligatorio y no recuperable, según lo establece la ley

Guayaquil celebrará con o sin luz. Este año, la conmemoración de la Independencia de Guayaquil se celebrará el miércoles 9 de octubre, y debido a que este día cae en mitad de semana, el feriado se trasladará al viernes 11 de octubre. Así, se formará un puente de descanso que incluirá también el sábado 12 y el domingo 13 de octubre. En total, se celebran 204 años de la gesta libertaria.

El próximo viernes 11 de octubre será un día de descanso obligatorio y no recuperable, según lo establece la ley, lo que significa que las actividades laborales y escolares se suspenderán. Sin embargo, el sábado y domingo no son días de feriado oficial, por lo que el descanso durante esos días no será obligatorio, aunque muchos lo disfrutarán como parte del fin de semana.

En relación con el suministro de energía eléctrica, aún no se ha confirmado si habrá cortes durante el feriado. El cronograma de cortes de luz vigente abarca hasta el 10 de octubre, con interrupciones programadas que pueden durar hasta cuatro horas entre las 00:00 y las 08:00, y de hasta dos horas entre las 18:00 y 22:00. La Corporación Nacional de Electricidad ha detallado al menos 11 rangos de desconexiones afectarán a Guayaquil.

GUAYAQUIL CELEBRARÁ PESE A LOS APAGONES

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, ha afirmado que se garantizarán las luces durante las celebraciones del 204 aniversario de la Independencia, incluso si eso implica utilizar generadores. En respuesta a una consulta de un funcionario de la dirección de Turismo y Eventos Especiales, el alcalde enfatizó la importancia de mantener un ambiente festivo y positivo en la ciudad.

"Prendámosla con generador, pero no podemos caer en tristeza más allá de la que estamos en el día a día; tenemos que darle ánimo a la gente", aseguró Álvarez en un enlace radial emitido el 2 de octubre. Así, se espera que las festividades se lleven a cabo con normalidad, brindando alegría a los ciudadanos durante esta conmemoración especial.

