Es el alcalde electo de Guayaquil y el próximo 14 de mayo asumirá el cargo. Participó en las elecciones seccionales representando al movimiento Revolución Ciudadana. Es un empresario relacionado con el sector de hidrocarburos. Fue miembro del directorio y presidente de la comisión de fútbol de Barcelona Sporting Club hasta diciembre de 2018. Un año después fue elegido vicepresidente del equipo.

Con el 39,87 % de los votos, según la página del Consejo Nacional Electoral (CNE), Álvarez fue electo como alcalde de Guayaquil. Hoy EXPRESO dialoga con él sobre su plan de trabajo y las obras prioritarias en la que se enfocará. Además, ahonda en lo hallado en el proceso de transición. Una fase en la que, como publicó días atrás este Diario, recibió datos incoherentes por parte de la administración actual.

Ante la repentina decisión de la alcaldesa saliente, de disolver la comisión municipal de transición que venía operando por la Alcaldía, nuestro equipo asignado da por terminada su participación.



Pronto informaremos sobre el estado de lo recibido. pic.twitter.com/xCsOIhrbdB — Aquiles Alvarez Henriques (@aquilesalvarez) March 7, 2023

Aquiles Álvarez: sus preocupantes hallazgos en la transición con Cynthia Viteri Leer más

Esta semana denunció que ha encontrado incoherencias en los datos entregados por el Municipio dentro de esa etapa de transición. Habló de duplicidad de cargos, pero también de presupuestos comprometidos en obras incluso para el 2024. ¿Qué hará ahora?

En 15 días, que fue lo que ha durado este proceso, no pudimos levantar la información de 4 años. Hicimos visitas a ciertas direcciones, empresas públicas y fundaciones, y realmente no sé qué habrá pasado, que eso le molestó a la alcaldesa (Cynthia Viteri) y disolvió la comisión, diciendo que se había terminado una primera etapa, cuando en transición no hay etapas. Pero como sabemos qué pasó adentro y que la decisión responde a que ya no nos entreguen información hasta que ella decida qué entregar y qué no, pues nosotros decidimos dar por terminado el proceso. Y es una pena porque perdemos dos meses hasta que nos posesionemos. Pero esa información es pública, igual saldrá a la luz. Así que decidimos no hacernos mala sangre, ni caer en este juego de ‘yo te llamo, yo te aviso’. No vamos a rogarle nada a nadie. Y en cuanto a los hallazgos, vimos sí duplicidad de funciones, una nómina de empleados elevada... Pero a partir del 14 de mayo continuaremos levantando información. Lo comunicado son solo pequeñas situaciones.

Y de corroborar la gravedad, ¿dará de baja a los contratos? ¿Reestructurará el Cabildo?

Vamos a hacer cambios. Para empezar, se va a reestructurar el Municipio. Hoy tenemos gerentes que tienen asesores de asesores de asesores, al igual que los asistentes. Entonces vamos a depurar el organigrama para ahorrar recursos. Más adelante estaré dándoles los detalles, que los comunicaré en un solo video. Luego viraré la página. Vamos a olvidarnos de la gestión de la alcaldesa y nos enfocaremos en trabajar.

¿Eliminará algunas direcciones municipales?

Lo estoy analizando. Hay unas que podrían fusionarse, pero tenemos que verlo técnicamente.

¿Qué pasará con los casos Vallas, Trapeado, Letras Vivas, de la administración actual, que están en el radar de la Contraloría y la Fiscalía?

Daremos toda la apertura. No somos jueces ni fiscales, pero si en algo cree cualquier ente de control que podemos colaborar, lo haremos. No vamos a esconder nada, ni proteger a nadie.

Hablando ahora de su plan de trabajo, ¿cuándo empezará a poner en práctica lo prometido en materia de seguridad?

Viteri a Aquiles Álvarez: "Lo único incoherente es su comunicado" Leer más

Ya hemos tenido reuniones con el gobernador del Guayas, con quien trabajaré y estamos terminando de conformar nuestro equipo dentro de la Corporación para la Seguridad Ciudadana, que tendrá un director de Operaciones y un departamento que vamos a estructurar muy bien, y que trabajará de la mano con la empresa más grande de tecnología del país, cuyo nombre daré a conocer en su momento. Estas acciones serán inmediatas. La seguridad es una prioridad. Por ejemplo, tenemos claro que si invertimos en los barrios vulnerables, vamos de alguna manera a reducir los índices de criminalidad. Y es por eso que vamos a reorganizar a Guayaquil en parroquias y distritos, solo así podremos llegar con las casas comunales, que son los espacios en los que fomentaré el arte, la cultura y el deporte, que salvarán a la sociedad. La meta es tener 16. Este es un trabajo que tomará tiempo, pero que trabajaremos desde el día uno.

Contaremos con 5.000 agentes de la policía ciudadana en el primer semestre. Con ayuda de la Policía Nacional los formaremos.



Nosotros sí tendremos drones para fortalecer la seguridad, lo dicho en campaña se cumplirá.



Con esta reorganización, pondrá en práctica el tan ansiado concepto de las ciudades de los 15 minutos entonces.

Claro, es parte de. Hacerlo acortará las distancias para movilizarse y logrará sobre todo descentralizar a Guayaquil. Para ello, incluso tendremos sedes o ventanillas municipales de servicios en varios puntos. El plan lo iniciaré mediante ordenanzas que plantearemos de forma inmediata.

- Y en cuanto a vialidad, ¿qué pasará con la Metrovía y la Aerovía, que han generado una serie de quejas y pérdidas?

La vialidad es mi otra prioridad. La Metrovía se está cayendo a pedazos. Los privados que tienen el negocio están quebrados, no tienen un dólar; por lo que hay que rediseñar el modelo. El parque automotor no se ha renovado en 17 años. Por eso vamos a intervenir, estamos terminando de desarrollar el plan para renovar su flota y ordenar las finanzas.

¿Solo de la Metrovía?

Troncal 4 de la Metrovía: modificar buses urbanos y la contaminación, los desafíos Leer más

Del Municipio como tal, porque digan lo que digan, allí hay un desorden tremendo. No se le ha pagado a los contratistas, han contratado a lo loco, sin planificación y con un presupuesto que armaron primero con $ 740 millones y después lo reajustaron a seiscientos treinta y pico. Solo ahí se pueden dar cuenta de que no ha habido una planificación técnica, coherente y real, y eso es lo que tiene al Cabildo en un corre corre financiero.

Que los afectará a ustedes...

Sí, que lo hará y mucho, pero no nos vamos a quejar. Nos tomará un tiempo organizarnos a nivel financiero, pero vamos a buscar estabilizarnos, administrando bien los recursos y reajustando los presupuestos. No vamos a gastar por gastar. Vamos a focalizar la ayuda, la inversión en lo social. Eso no quiere decir que la ayuda no llegará, pero sí se lo hará con orden y control.

Aquiles Álvarez asegura que una vez posesionado continuará recabando la información necesaria que le dirá cuál es el estado financiero real del Cabildo. Christian Vinueza

Sobre la Aerovía no dijo qué hará...

Esto dentro de nuestra planificación ver qué hacemos con ella, pero nuestra preocupación ahora es la inseguridad. Debemos ya tener una ciudad de paz y que no se congestione. Con la Metrovía debemos ver quién se hace cargo de la cuarta troncal, ya que nadie quiere asumirla. No podemos estar todos los días con ese sistema desbaratado, que no tiene más de 150 unidades de 333 funcionando. Las otras están deshuesadas. Si el sistema funcionara bien, si fuera digno, no habría tanto tráfico.

La idea de que el río no sea más un adorno, ha sido otra de sus promesas. Daule tiene previstos proyectos para reactivar la vida en él. Samborondón tiene la intención también de hacerlo. ¿Qué hará usted?

El río es fundamental para mí. Luego de arreglar lo que pasa con la Metrovía, vamos a implementar el sistema fluvial. Tenemos una muy buena relación con los alcaldes de Samborondón, Durán y Daule; con los dos primeros ya he hablado. Nuestro fin es hacer un circuito entre todas estas ciudades. Entre alcaldes nos llevamos bien, no tenemos egos; entonces hay una planificación para tener muelles y activar la transportación fluvial como tal. Ya nos estamos organizando para eso.

¿Mantendrá los radares en la ciudad? ¿Continuará los contratos con Alcolisti (proveedora de los fotorradares)?

Caso Alcolisti: con acción de protección se busca inhabilitar fotorradares Leer más

Vamos a tener una ATM renovada en todos los aspectos. No quiero satanizar a ningún contratista, voy analizar cada contrato, cuál ha sido el proceso con ellos y con lo que encontremos, actuaremos. Con respecto a los radares, sí habrá, pero solo los técnicamente necesarios. Y es que en Guayaquil hay más radares que árboles...