Explosión en Guayaquil: un artefacto fue detonado en un local en el Fortín

Un nuevo caso de atentado en un local comercial se registró la madrugada de este miércoles 25 de octubre del 2023. En esta ocasión no se registraron víctimas mortales.

Guayaquil: Extorsionadores detenidos en flagrancia son liberados en menos de un día Leer más

En el sector del Fortín de la Flor, al noroeste de Guayaquil, un sujeto desconocido dejó un artefacto explosivo y pocos minutos después explotó, causando temor entre los vecinos y el propietario del inmueble.

Afortunadamente el suceso se registró en la madrugada por lo que no habían personas alrededor, sin embargo, algunos vecinos que se encontraban despiertos a esa hora relatan que fue un gran estruendo que se escuchó hasta a tres cuadras de distancia

El propietario del local comercial apunta a que esto es un ataque de los vacunadores que ya lo habrían amenazado anteriormente, pero él no ha cedido antes sus pedidos de dinero.

Te puede interesar: Comerciantes sin tregua ante las ‘vacunas’

A tres presuntos 'vacunadores' se les halló hasta prendas policiales Leer más

"Me dejaron unos panfletos pidiéndome dinero a cambio de mi seguridad, pero no les daré nada. La otra vez también dispararon contra mi casa y ahora esto. Son los extorsionadores", comentó el hombre que pidió no se revele su identidad.

El atentado no dejó fallecidos ni heridos, pero sí dejó la puerta completamente averiada, lo que sí le representaría gastos al propietario de la vivienda que aseguró ser una persona humilde y trabajadora y no entiende porqué buscan extorsionarlo.

¿Quieres revisar más información de calidad? INGRESA AQUÍ