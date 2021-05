Una embarcación fue auxiliada en el sector Tres Bocas en el estero Salado

Quince personas fueron rescatadas de una embarcación que tuvo un percance anoche en el estero. A las 19:09 de este sábado 29 de mayo, una llamada al 911 alertó sobre una embarcación que partió desde Puerto Azul y se había virado cerca del canal que conduce al sector Tres Bocas en el estero Salado, según el informe oficial del ECU 911

Desde la Sala Operativa del Centro Zonal ECU 911 Samborondón y del Centro Local ECU 911 Guayaquil, se realizó la coordinación y el despacho de recursos de las Fuerzas Armada del Ecuador (FF.AA.) y del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil (BCBG).

Miembros de las FF.AA. acudieron al lugar del siniestro con tres lanchas, tres bombas de achique para retirar el agua y bollas de rescate, mientras que por su parte el BCBG avanzó con una lancha y dos ambulancias.

La acción de rescate del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, para auxiliar a náufragos en Tres Bocas, del Estero Salado, la noche del sábado 29 de mayo. . Cortesía

Las unidades en el sitio de la emergencia indicaron que rescataron a 15 personas de la embarcación virada, quienes se encuentran a buen recaudo y estables. La embarcación siniestrada fue remolcada para posteriormente ser retirada del estero.

El mayor Jaime Roditti, jefe de la división especializada Fluvial, del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, dijo a EXPRESO que el percance se dio porque empezó a ingresar agua por los tapones, pero por la acción pronta de los agentes de rescate no hubo heridos, ni pérdidas de vidas humanas. "Fue una suerte que cerca Tres Bocas haya señal para los celulares y las personas pudieron hacer la llamada de auxilio. Pese a ello la información que recibimos no fue detallada y por precaución acudimos al lugar preparados hasta para apagar un incendio y con los equipos para rescatar hasta 28 personas. Pero el número fue menos, no hubo incendio y lo que había pasado es que se les metió agua a la embarcación a través de uno de los tapones", dijo Roditti.