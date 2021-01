Los dos asaltantes de bus detenidos en flagrancia tenían antecedentes penales

Un ciudadano advirtió a la policía que estaban asaltando un bus de la línea 160. Un patrullero se dirigió hacia la cooperativa Ciudad de Dios, por donde circulaba el transporte.

Mientras llegaba la ayuda, los delincuentes les quitaban a los pasajeros dinero, carteras, celulares y mochilas, tal como quedó registrado en la cámara de la unidad. Nadie se resistió, pues los asaltantes portaban armas de fuego.

Pasaron varias veces por los asientos de los pasajeros revisando si había algo más de valor que se pudieran llevar, cuando en esos momentos llegaron los agentes.

Uno de los delincuentes les disparó a los policías y se bajó intentando escapar. El otro rompió la ventana para salir por allí, pero fue detenido por los afectados del robo.

🚨 CAPTURAMOS a 2 sujetos presuntos autores de asalto y robo a mano armada a bus urbano, en el norte de #GYE.



Durante la intervención realizaron varios disparos contra nuestros compañeros para evitar su detención.

#CombateAlDelito #TrabajamosPorTuSeguridad pic.twitter.com/30GBcZsLsf — Policía Ecuador (@PoliciaEcuador) January 27, 2021

Uno de los pasajeros le lanzó un golpe de puño a Gregorio Steven V. M. y los demás lo apoyaron.

Su cómplice, Édison Lenin G. T., logró correr algunas cuadras, pero al final fue detenido en el patio de un domicilio del sector. Según el parte policial, el hecho se dio en la madrugada de este martes 26 de enero.

Los dos detenidos tienen antecedentes penales. Édison y Gregorio fueron aprehendidos por primera vez en 2010, así mismo en delito flagrante. Y la última vez que se los encontró cometiendo un delito fue en 2018, explica a Diario EXPRESO el coronel Pablo Guachamín, jefe del distrito Nueva Prosperina, de la Policía Nacional.

Guachamín agregó que constantemente se hacen operativos en la zona y que en lo que va de enero de 2021 se han registrado dos denuncias de robo a buses públicos. Uno fue en el sector de la entrada a la 8, en El Fortín, que pertenece al distrito Nueva Prosperina. En 2020 se denunciaron siete asaltos a buses.

Aunque la ciudadanía se queja de que son frecuentes los asaltos en buses urbanos y por ello solicita más controles.

El pasajero Manuel Espinoza mencionó que los delincuentes no solo roban en esa línea, sino también en la 54, en la 120 B y en la Pascualeña 4.

“Unos días atrás otros antisociales se subieron a la 120 B y asaltaron a todos los pasajeros. A mí se me llevaron la billetera con dinero. En esa ocasión no fueron atrapados. Como uno tiene que ir al trabajo, no va a poner la respectiva denuncia, porque da la sensación de que solo coleccionan casos, porque como ciudadano no siento más seguridad”, manifestó Espinoza.

Nicolás Jiménez, presidente de la Federación de Barrios Organizados de Guayaquil y activista social, dijo que al día recibe unas 30 llamadas de ciudadanos que se quejan por la inseguridad y por ello prepara una reunión con las autoridades, para evitar que el hampa siga ganando terreno y se siga fortaleciendo.