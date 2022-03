Viven en grandes mansiones y los pocos residentes que caminan por el sector son adultos mayores. En su conversación se puede notar que aman su barrio, aunque llevan muchos años esperando mejoras en el entorno, por las aceras y calles deterioradas. Algunos se han acostumbrado a ver esa situación, que la consideran una “mala vida”, afuera de sus hogares.

En un anterior reportaje, EXPRESO expuso que muy pocos jóvenes residen en el barrio Centenario. Una gran parte de quienes crecieron en el sector prefirieron migrar hacia urbanizaciones u otra zona de Guayaquil por algunas razones que los residentes no ocultan y por las cuales exigen soluciones reales.

En un recorrido que hizo este Diario se recogieron las quejas de los habitantes de uno de los barrios más antiguos del sur de Guayaquil. Gustavo Murillo, residente del Centenario, asegura que varias veredas están destruidas, lo que representa un peligro para todos los moradores. “Caminar por aquí para los adultos mayores es un riesgo. Hay aceras dañadas que fácilmente podrían ocasionar desgracias”, comentó el habitante, quien tiene su casa en las calles Limbers y Laura Vicuña.

“Mi madre hace pocos días tuvo un problema justo en las calles Aurelio Carrera y 6 de Marzo. Ella salía con su bastón y lo asentó en un tumulto de tierra y terminó cayéndose. ¿Esperan que alguien se caiga y se muera para atender este problema? Menos mal no pasó a mayores, pero pasamos un enorme susto”, contó Elena Rocafuerte, de 49 años.

Debo caminar con la mirada al piso y hacer piruetas como un atleta para no tropezarme en la vereda. Hay mucho descuido de las autoridades aquí, en un barrio tan representativo. Gustavo Murillo

​residente barrio Centenario

Son pocos los residentes que se pueden encontrar en la calle, ya que la mayoría de habitantes prefiere no hacerlo, pues consideran que para las personas de su edad es un peligro. “Antes salía a caminar, ya que por mi salud así me lo recomendaron, pero me iba peor porque en algunas ocasiones me resbalaba por problemas en las veredas y en muchos casos no se puede caminar en ellas porque están llenas de basura o pedazos de troncos de árboles”, relató Braulio Bohórquez, de 61.

Narcisa Del Arco, quien reside hace más de 50 años, considera que una posible solución es la creación de un parque, lo que nunca existió, pese a la necesidad que para ella, es evidente. “En todo el barrio no hay ningún parque, solamente hicieron un monumento, pero ningún parque. Si quisiéramos caminar o hacer ejercicios debemos hacerlo en la calle con miedo a la delincuencia o a los vehículos. No hay una zona adecuada para nosotros los adultos mayores”, aseguró la mujer, quien reside en O’Connors y Amarilis Fuentes.

A decir de Romina Villafuerte, de 24 años, esa es una de las razones por las que personas de su edad prefieren vivir en otros lugares. “El parque más cercano que hay por aquí es el Forestal o debemos caminar más de 8 cuadras a Los Almendros o a La Saiba, pero no hay un lugar para que los menores puedan recrearse”, sostuvo. “Por eso se van, tienen sus hijos y quieren que tengan lugares para jugar y aquí no los hay”, recriminó Villafuerte.

Los vehículos ocupan las aceras, lo que pone en peligro a los transeúntes. JUAN FAUSTOS

Vecinos de calles cercanas como la Boyacá, en el barrio del Seguro, se quejan por la misma situación y otras. Aseguran que les toca ser hasta ‘atletas’ para evitar caer en los “regalos” que las mascotas dejan. “Debo caminar con la mirada al piso y hacer piruetas para no pisar el excremento de alguna mascota. Ellos siempre nos dejan sus regalitos por aquí. El que no esté atento va embarrándose”, ironizó Gustavo Murillo, morador de la zona.

A lo largo de la calle Amarilis Fuentes se observa muchos carros estacionados en las veredas y otros en media calle, lo que dificulta el andar de los peatones, quienes no tienen más opción que caminar por la calle, con el riesgo de ser atropellados.