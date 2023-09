Doce clausuras en la Rumichaca; Municipio advierte sanciones por tomarse la vía

En la calle Rumichaca, en el tramo comprendido entre Benalcázar y Alcedo, en el centro; la dirección de Justicia y Vigilancia del Municipio de Guayaquil clausuró doce locales, en su mayoría dedicados a la venta de colchones y muebles.

Según la entidad, estos negocios habían sido visitados con anterioridad por delegados municipales para lograr una efectiva regularización.

"No obstante, a pesar de esa acción, no concretaron el proceso para el funcionamiento. Es así que se evidenció que no cuentan con tasa de habilitación ni patente municipal", argumentó el Cabildo en un comunicado.

Shuber Urgilés, director de Justicia y Vigilancia, indicó que estos locales "ocupaban de forma ilegal el espacio público". “Exponen estanterías a las afueras de los locales, se toman toda la vía”, agregó el funcionario.

¿Qué sigue ahora? Urgilés explicó que los propietarios tendrán que acercarse a las comisarías municipales para regularizar la situación. “Una vez verificadas las normativas se realiza la apertura de sellos”, acotó.

