La alcaldesa Cynthia Viteri apareció nuevamente en sus redes. Esta vez no portaba mascarilla ni tenía ahogada la voz, como en un anterior enlace virtual. Esta vez, al contrario, lucía enérgica. Su objetivo: exigir al Gobierno acciones y verdades en el marco de esta emergencia sanitaria. "Exijo cifras claras, díganme, ¿cuántos muertos existen por COVID-19", cuestionó

"¿Qué está pasando en el sistema de salud? No retiran a los muertos de las casas, los dejan en las veredas, caen frente a hospitales, nadie los quiere ir a recoger. Las familias deambulan por toda la ciudad tocando puertas para que los atienda o los reciba un hospital público, adonde ya no hay camas, les cierran la puerta y los dejan afuera, en camionetas. Las clínicas están saturadas, el número que ofrecieron nadie lo contesta. No les llegan a hacer las pruebas...", reclamó la funcionaria al Gobierno central.

​La gente no vive de conversaciones. Cree en lo que vee, y lo que está viendo, sencillamente no es bueno. Cynthia Viteri, alcaldesa de Guayaquil

Viteri dio positivo de COVID-19 en días pasados, pero sigue al frente del Cabildo pese a su cuarentena. Su aparición responde a los vídeos viralizados en internet sobre diferentes escenarios de la crisis, como la tardanza de hasta dos días en recoger a un cadáver o el colapso de atención en hospitales.

El 60 % del personal de Salud municipal ha caído con COVID-19. El Dato

En su enlace también expuso su preocupación sobre la nueva medida de transportación de víveres a la provincia, y anunció que a propósito de aquello, ha decidido abrir al público el terminal de transferencia de víveres, "porque los camiones ahora entran dos por semana y ahora los productos llegan caros". "Se venderá al precio de por mayor a las personas que viven en Guayaquil", explicó.

Coronaviurs: nuevas restricciones vehiculares en Ecuador Leer más

"¿Hay o no pruebas?, ¿adónde se están haciendo?, ¿por qué no se recoge a los muertos o se atiende a nuestros enfermos?", cuestionó la alcaldesa, y exigió acciones. Informó, asimismo, que el Gobierno pidió un terreno para que ellos se hagan cargo de un camposanto. Y que fue cedido por el Cabildo.