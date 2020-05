Coronavirus: En el ciclo Costa, 3.000 docentes quedaron fuera del magisterio

Sabía que en algún momento pasaría, pero no imaginó que sería en plena crisis económica y sanitaria, debido a la pandemia mundial por el COVID-19. El lunes pasado, la maestra Aurora Baque, de 55 años, fue notificada de su desvinculación con el magisterio fiscal, luego de haber laborado con nombramiento provisional en varias instituciones educativas de Guayaquil, durante 11 años.

Al igual que ella, cerca de 3.000 docentes del régimen Costa y más de 8.000 a nivel nacional terminaron ayer su relación laboral con el Ministerio de Educación.

Siento que me he quedado sin nada en estos momentos de crisis que vive el país. Estoy fuera del magisterio a pesar de haber trabajado mucho para este sector educativo. Aurora Baque, maestra desvinculada del magisterio

Estas vacantes serán ocupadas por los 11.732 profesores ganadores del concurso ‘Quiero Ser Maestro 6’, un proceso de méritos y oposición por medio del cual obtuvieron el nombramiento definitivo.

De ellos, 6.632 son del ciclo Costa que serán incorporados en el nuevo ciclo escolar 2020-2021, que iniciará el 1 de junio, mediante la modalidad de teletrabajo, mientras dure la declaratoria de emergencia sanitaria.

Durante cinco años he trabajado con responsabilidad y esmero; pero al parecer, esto no ha servido de nada. Deberían darnos la oportunidad de seguir formando a niños y jóvenes. Carmen Yagual, maestra con cinco años de experiencia

Aurora, de 55 años, está preocupada. Dice que esta mala noticia le llegó en un momento en el que ella y su familia atraviesan duros momentos. “Estoy pasando los estragos del coronavirus y tengo a dos familiares que atraviesan la misma situación. El dinero que tenía lo he gastado en medicinas y ahora me he quedado sin trabajo y sin recursos”, se lamenta la maestra de Matemáticas, quien durante siete años laboró en el colegio Teodoro Alvarado Olea (TAO), tres, en el Martha de Roldós, y cuatro en el Fuerte Militar Huancavilca.

Ella ha participado, como elegible, en varios concursos Quiero Ser Maestro, pero siempre le dieron nombramientos provisionales, a pesar de haber obtenido excelentes puntajes.

Con motivo del Día del Trabajo, los maestros protestarán para que se respeten sus derechos. Cortesía

“Cada dos años estos nombramientos pierden vigencia y uno debe seguir concursando en los siguientes procesos. Yo espero participar en el Ser Maestro 7 para ver si obtengo lo que tanto he venido buscando”, menciona la docente, quien vislumbra un futuro incierto, ya que -dice- ni siquiera podrá buscar trabajo en un colegio particular, debido a que estos también atraviesan duros momentos. “Allí también están despidiendo a los maestros porque no tienen recursos para pagarles; muy pocos estudiantes se han matriculado”, explica.

Un panorama similar vive María Jaramillo Guale, quien laboró durante tres años en la escuela de Educación Básica Pichilingue. “Después de las vacaciones docentes, me integré a mis labores en marzo pasado, a través de la modalidad de teletrabajo. Estaba planificando las actividades para el próximo año lectivo, pero el 15 de abril me notificaron que he sido desvinculada del magisterio. Eso me cayó como un balde de agua fría, porque lo que uno menos quiere es quedarse desempleado en momentos críticos”, menciona.

Su voz suena entrecortada cuando relata que su salud se ha desmejorado. “Salí positiva para coronavirus y estuve muy grave. Gracias a Dios estoy saliendo de esta, pero entro a un nuevo problema que es el desempleo”, señala la madre soltera, quien está a cargo de sus hijos de 10 y 12 años.

María también ha participado en los concursos Ser Maestro, pero no ha logrado el nombramiento definitivo que proporciona estabilidad en el magisterio. “Ahora debo buscar nuevos rumbos, aunque eso está complicado por la crisis económica que vive el país”.

Los docentes desvinculados del magisterio dieron a conocer que hoy, que se celebra el Día del Trabajo, reclamarán por sus derechos. Pedirán que se los reubique en los colegios donde los profesores se han jubilado.

La otra cara de la moneda la constituyen los maestros ganadores del concurso Quiero Ser Maestro 6, que obtuvieron nombramiento definitivo en escuelas ubicadas en Santa Elena, Guayas, Bolívar, Los Ríos y Galápagos.

Ellos pasaron a ser beneficiarios de todas las políticas públicas, de las medidas de profesionalización, de formación continua, de capacitación y de aplicación del escalafón.

Una de ellas es Mercedes Quinde, quien lleva en la docencia 15 años y ha trabajado bajo contrato y con nombramiento provisional en varias unidades educativas. “Estoy satisfecha de haber logrado el nombramiento definitivo. Ahora tengo una mayor responsabilidad con los niños y jóvenes del país. No solo ofrecemos conocimientos, también manejamos mentes y corazones”, añade la maestra.

El sistema nacional de educación está integrado por 168.000 maestros. Al momento hay un 30 % de profesores con contrato, pero la meta de las autoridades educativas es llegar a un 80 % del magisterio con nombramiento definitivo.

LA DISPOSICIÓN

Con la desvinculación docente se da cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, que en el quinto inciso del Art. 105, señala: “En el caso de los nombramientos provisionales, determinados en el artículo 17 literal b) de la LOSEP, las o los servidores cesarán en sus funciones una vez que concluya el período de temporalidad para los cuales fueron nombrados; tratándose de período de prueba terminará en caso de que no hubiere superado la evaluación respectiva”.

EL DETALLE

El concurso Quiero Ser Maestro (1, 2, 3, 4, 5 y 6) lo ha realizado en Ministerio de Educación para llenar las vacantes de quienes se jubilan o mueren.