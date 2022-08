Colapso del sistema de alcantarillado y agua potable, tráfico vehicular, entre otros problemas, prevén los residentes de la urbanización Los Ceibos con la construcción de las dos torres (de ocho pisos cada una) que se levantan en la avenida Segunda y calle 15 A/NO.

Con carteles y gritos de “No a la construcción”, “No a edificios de 8 pisos”, “En zona residencial no se aceptan más de tres pisos”, entre otros, los vecinos salieron a las calles para alzar su voz de protesta frente a lo que consideran un atropello a sus derechos, no solo de parte de la constructora sino también del Municipio, que no ha contemplado los problemas que desde hace años tiene el sector.

“Nosotros vivimos en un condominio y todos los años hay que llamar a los camiones que succionan la alcantarilla (hidrocleaners) porque colapsan... De dos a tres veces al año debemos hacerlo”, aseveró Dennys Dueñas de Becerra, al revelar que los sistemas de alcantarillado y de agua tienen ya 60 años y no están hechos para nuevos edificios que van a albergar a 150 personas.

Vulneración. Varios vecinos coinciden en que se vulneran más los derechos de personas de la tercera edad y niños, quienes no podrán salir libremente a caminar. Freddy Rodriguez

Por su parte María Cecilia García, quien vive desde hace una década en el sector, se refirió al problema para hallar parqueo y el elevado tráfico que generará la circulación de más carros, lo que a su vez atraerá más inseguridad. “Con todo lo que tenemos en la ciudad, aquí es menor el riesgo que en otros lados. No obstante, ya hay robos, inseguridades en la noche”, señaló la residente. “¿Dónde se van a parquear? ¿En la calle? No hay espacio ni garajes”.

La construcción comenzó hace dos semanas a manos de la Constructora Ediplarq Homes, según consta en un letrero ubicado en el sitio. Este Diario se contactó vía telefónica con la constructora, para solicitar información sobre el proyecto y la socialización con residentes del sector; pero quien atendió la llamada manifestó que “su jefa” no tiene que dar ninguna información al respecto, sino el dueño de la obra, de quien no proporcionó su identidad.

Javier Rosero, presidente del Comité Los Ceibos, menciona que ya han enviado un oficio al Cabildo, pero hasta ayer aún esperaban respuestas. “Según ordenanzas, hay reformas, normas nuevas, dependiendo de la zona; pero en sector residencial no se permite este tipo de construcción”, precisó Rosero.

Obra. Trabajadores de la construcción optaron por tapar toda el área. Un encargado confirmó que en el sitio se levantarán dos torres. Freddy Rodriguez

EXPRESO consultó al Municipio si la normativa vigente permite la construcción de este tipo de edificaciones en un sector residencial y cuál es la respuesta que han dado a los moradores frente a lo que señalan como consecuencias por el aumento de habitantes en la zona. Hasta el cierre de esta edición no llegaron las respuestas prometidas.

Byron Naranjo, quien se encontraba presente en la obra, afirmó que cuentan con todos los permisos y que “el Municipio tiene todos los permisos y está todo legalizado”. Aunque aclaró que no está autorizado para hablar sobre el proyecto, confirmó que se construirán dos torres de ocho pisos cada una.

Para Adolfo Klaere, residente de Los Ceibos, “el problema es el Municipio, que está irrespetando a una ciudadela”. Añadió que el comité ha sido siempre respetado y se han considerado los reclamos que ha planteado.

El problema es el Municipio, que está irrespetando a una ciudadela. El año pasado, el comité se permitió enviar la reclamación de todas las irregularidades que hay. Adolfo Klaere,

residente

El reclamo que estamos haciendo es que está mal aplicada la norma de construcción. Aquí no se permiten más allá de 3 pisos. Las dos torres colapsarán el alcantarillado. Javier Rosero,

presidente del Comité

Los Ceibos

“El año pasado el comité se permitió enviar al Municipio la reclamación de todas las irregularidades que existen en Los Ceibos, con las autorizaciones que están dando ellos para instalar negocios, o lo que sea, en villas. Eso distorsiona el criterio de lo que es la urbanización en sí”, manifestó, al recordar una de las afectaciones que tuvieron hace años en la avenida Primera, de donde se llevaron árboles grandes, lo que generó un alto tráfico externo.

La jurista Marcela Miranda, quien reside en el sector, considera que la Municipalidad debe revisar las reformas que han hecho en ordenanzas en perjuicio del sector. “Esta calle la arreglaron para esta construcción, el resto sigue igual”.

Mónica Cadena y Javier Díaz coinciden en la afectación que sufrirían los adultos mayores por el aumento del tráfico, lo que complicaría aún más que puedan salir de sus casas. “En la entrada a Los Ceibos ya vivimos un tráfico infernal, hay doble columna; esto afecta a los más vulnerables, a los ancianos y los niños, que no pueden caminar”, dijo Díaz. Los residentes aclararon que no están en contra de la obra, pero que una solución sería construir hasta máximo tres pisos, por ser residencial.

Una situación similar ocurre en la tercera etapa de la ciudadela La Garzota, al norte de la urbe, donde vecinos se oponen a la operatividad de una miniterminal. “No solo se nos perjudica, se nos deja en total indefensión al autorizar el funcionamiento de esta miniterminal de busetas”, argumentó Luis Zumbana, quien reside en el sector. Según él, está prohibido efectuar ese tipo de actividad en la ciudadela, más aún con una terminal terrestre cerca. Prevén que el aumento del tráfico vehicular caotizará el sector.