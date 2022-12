Los casos de covid en el Puerto Principal se han reducido esta semana en comparación a la anterior, según lo confirmó este 28 de diciembre la Mesa Técnica de Salud. Según el comunicado hace poco enviado, hace seis semanas se registraron 320 casos, mientras que hace dos semanas se presentaron 1.720. La semana anterior, en cambio, ya hubo un descenso, los contagios llegaron 1.441 y esta, 1.020: lo que a decir de los especialistas indica que el virus registra un descenso importante de contagios.

Los pacientes, tal como ha venido registrándose, son adultos mayores, mayores, personas con enfermedades catastróficas y niños.

Esta semana asimismo se registraron 3 nuevos fallecimientos. Estas muertes se suman a los 5 fallecidos de la semana anterior. Todos son pacientes con esquemas incompletos de vacunas. En la actualidad se encuentran 2 pacientes en áreas UCI.

Para la comunidad, el hecho de reforzar la vacunación está dando resultados y por ello hacen un llamado a que la comunidad se coloque los refuerzos que requieran. Por otro lado, exigen a que se use la mascarilla. Advierten que pese a los quejas y denuncias sobre que no se está cumpliendo con esto, no hay controles. "Dicen que en los mercados y sobre todo en los buses la gente debe portar su mascarilla, pero eso no se cumple. Es obvio que un guardia o un policía no va a estar pendiente de esta situación, simplemente no se alcanzan; pero para esto está la gente. Si uno no es consiente, entonces los otros reclamen y exijan a que se las coloquen. ¿Tan difícil puede ser?", cuestionó Alberto Escandón, usuario de la Metrovía.