Caos en la vía a la costa: tráiler sigue atascado tras cinco horas

El contenedor de un tráiler yacía sobre el asfalto mojada en el kilómetro 10,5 de la vía a la costa, a las 11:00 de este jueves 27 de marzo, tras un accidente. La estructura bloqueaba tres carriles en el sentido Chongón - Los Ceibos. Solo uno quedó habilitado para el tránsito.

El cabezal del pesado automotor invadía un tramo de la ciclovía. El siniestro vial se registró pasadas las 05:00 de este jueves. Más de cinco horas después del hecho, el tráiler no podía ser removido.

Personal de la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) se encuentra desde la madrugada en el sitio, debido a que entre las 21:00 y 05:00 se realizan trabajos de construcción de puentes peatonales en la zona. Por ello, a esa hora se habilitan carriles de contraflujo.

Pero la caída del tráiler colapsó la vía a la costa, como ha sucedido en ocasiones anteriores. Los pequeños atolladeros ya se formaban pasadas las 06:30, en que los residentes de urbanizaciones en el sector comienza a salir hacia sus lugares de trabajo y otros destinos.

Quejas ciudadanas por la caída del tráiler

Los reclamos ciudadanos no se hicieron esperar. "Un camión se accidenta en vía a la costa a las 5 am. Son las 10 am y sigue en la vía. La vía a la costa tiene 1 entrada y 1 salida. Deberían haber grúas listas para evitar el caos cuando hay accidentes", publicó el usuario Gabriel González en su cuenta de X a las 10:03.

Un camión se accidenta en via a la costa a las 5 am. Son las 10 am y sigue en la vía. La vía a la costa tiene 1 entrada y 1 salida. Deberían haber grúas listas para evitar el caos cuando hay accidentes @ATMGuayaquil @ATM_Transito @aquilesalvarez @ViaLaCostaLucha @InfoViaLaCosta pic.twitter.com/2Jc3IEpDcb — Gabriel Gonzalez (@gabrielgonzamas) March 27, 2025

Mientras que ciudadanos como Rocío Luna, residente de Puerto Azul, explicó que en la vía a la costa no existe un plan de contingencia cuando ocurre este tipo de emergencias. "Menos mal ese camión no bloqueó toda la vía y dejó abierto un carril. No podría pasar nadie y estaría peor. ¿Cuánto más debemos esperar para soluciones reales acá?", expresó.

Otra queja de los residentes de esa zona es la circulación de carros pesados por el carril interno, ubicado en el sentido Chongón - Ceibos. "Aquí hay irrespeto total por las normas. Ahora están pasando los tráileres por el carril interno porque en la principal es imposible que crucen. Todo es desorden y descontrol", señaló Vicente Zavala, también habitante de Puerto Azul.

El tránsito fluía lentamente en la vía a la costa. Desde las 08:30, se formaron largas filas de vehículos que intentaban avanzar hacia la vía Perimetral o las avenidas Rodríguez Bonín y del Bombero. Pasadas las 11:00, el tráiler no había sido removido de la vía.

Mediante cámara de #VideovigilanciaECU911 se visualiza congestionamiento vehicular en el km 9 vía a la Costa, por tráiler en mal estado.



Se presenta cierre parcial en el sitio, unidades de @ATM_Transito se encuentran colaborando.#ECU911BrindaSeguridadIntegral pic.twitter.com/6EbP2f6E44 — Coordinación Zonal 5 y 8 SIS ECU 911 (@ecu911sambo) March 27, 2025

