Los camiones de las canteras, otro malestar de los residentes de La Aurora

Los moradores de La Aurora, Daule, aseguran que su malestar no se limita al polvo que les llega desde las canteras. Los mismos carros que salen de ellas con grandes cantidades de materiales pétreos son otro calvario por el que deben pasar día a día, pero no porque transporten de forma errónea la tierra extraída, sino por las malas maniobras que realizan en las vías de zonas residenciales.

El polvo de las canteras asfixia a los residentes de La Aurora Leer más

"Sea que vayas caminando o en carro, te lanzan el carro, no respetan las señales y para colmo, si les reclamas, ellos son más bravos que uno mismo, así no se puede vivir en paz... Da miedo que por estos inadaptados me pase algo incluso fuera de mi casa", señala Mayra Jiménez, moradora de La Joya.

Asimismo, Marcos Trujillo, residente de Villa Club, también pasa por la misma situación. “Te lanzan el carro, no respetan las señales, y para colmo, son extremadamente imprudentes en las zonas residenciales, como si manejaran en la carretera. Aquí no hay nada de control. A las autoridades tampoco les importa”, reclama.

“No solo es el irrespeto al volante, ningún vigilante los detiene en la vía principal, parece que estuvieran ahí de adorno”, coincide Ángela Castro, quien habita en Cataluña y ha tenido ya varias experiencias poco placenteras al tratar con los conductores, a quienes exige que los controlen y sancionen.