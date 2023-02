En diciembre pasado y luego de que se haya hecho público el problema que genera la presencia de aves en los alrededores del aeropuerto José Joaquín de Olmedo, en Guayaquil, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) aseguró que expertos en el manejo de la fauna silvestre de Canadá analizarían la situación en el área de aproximación de la terminal porteña para determinar posibles soluciones. Hace unos días, según consta en la página web de la entidad, los especialistas ya emitieron sus primeras recomendaciones, entre las que consta determinar la ubicación de los nidos de las aves y destruir a la par los huevos de estas.

La Aviación Civil atribuye al Palmar el origen del peligro aviario Leer más

Además según reza la publicación, los especialistas de Airports Council International- ACI World y de Falcon Enviromental Inc, exhortan a que se fortaleza la aerofumigación rociando el área con vinagre con el fin de que la vegetación no crezca, para así evitar un impacto ambiental; a que se coloquen también redes de hilo de seda sobre El Palmar para impedir la estadía de estas aves; a que se use equipos de rayos láser para dispersarlas, y a que se utilice artefactos pirotécnicos para aeropuertos y equipos portátiles bioacústicos.

Estos dos últimas medidas, recientemente aplicadas “tomando en cuenta los debidos protocolos, en coordinación con la Torre de Control por el aterrizaje y despegue de aeronaves en el aeropuerto”, indica la institución.

Islote. Miles de aves se posan en El Palmar y llegan hasta el aeropuerto. Miguel Canales Leon-ARCHIVO

En diciembre, el director de la Aviación Civil, William Birkett, hizo énfasis en que el dragado era la solución final y definitiva frente al problema. “El único responsable del islote y playón es la Prefectura del Guayas”, dijo entonces a EXPRESO, insistiendo en que esperaba una respuesta de la autoridad provincial; la misma que llegó por parte de la prefecta Susana González, quien sostuvo en cambio que la competencia de la comisión de manejo aviario recaía sobre el Ministerio de Ambiente y no de la Prefectura.

La Aviación Civil sobre el peligro aviario: “El dragado es la solución final y definitiva” https://t.co/gf1Aka2aTD — TRANSPARENT REPUTATION CONSULTING (@EcTransparent) December 2, 2022

Las aves del islote El Palmar: desidia y ¿quemeimportismo? Leer más

No obstante para la ciudadanía, que aún se muestra preocupada por la proliferación de aves, este es un tema en el que se debe trabajar de forma integral. “Como pasajero lo que quiero es evitar que, como ya se ha visto en el mundo, un ave o varia se estrellen contra el avión en pleno vuelo y generen un accidente. No sé si son solo esas las entidades que deben reaccionar, quizás si lo hacen en conjunto incluyendo al Cabildo, a la empresa privada y ambientalistas se halle una mejor solución. Eso de reubicar los nidos me parece una buena idea. Destruir los huevos, no. No me parece lo más acertado. Sin embargo este es un tema que debe tener solución. Hay parámetros dictados por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). Partiendo por ahí debería empezar a tratarse el problema, pero como una prioridad”, señaló el guayaquileño Juan Vives.