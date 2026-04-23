Asaltan a pasajeros de una furgoneta que recorría la vía Cuenca-Guayaquil

Publicado por Edison Andrés García Yépez Creado: Actualizado:

Lo que debes saber Delincuentes asaltaron a pasajeros de una furgoneta que cubría la ruta Cuenca-Guayaquil, la noche del miércoles 22 de abril.

Una bala rozó la mano del conductor, los pasajeros fueron desvalijados.

Ciudadanos piden mayores acciones policiales y del Ejército en los ejes viales a nivel nacional, ante el auge de delitos.

Los pasajeros de una furgoneta que cubre la ruta Cuenca–Guayaquil fueron asaltados la noche del miércoles 22 de abril, mientras el vehículo circulaba cerca del recinto Puerto Inca, en Naranjal.

En un video compartido a través de redes sociales, el conductor, quien resultó herido en forma leve durante el asalto, relató los momentos de tensión y nerviosismo que vivieron los ocupantes del vehículo.

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"Nos acaban de asaltar aquí, entrando por Puerto Inca (...) nos asaltaron, me dispararon, la bala me rozó en la mano. Gracias a Dios estamos bien, pasajeros asustados nomás, por ahí se le llevaron parte de las pertenencias, a mi se me llevaron todo. El teléfono no se me alcanzaron a llevar porque lo tiré al piso, estaba debajo de la alfombra", narró el conductor.

En el video, se observa el daño al vidrio de la ventana junto al conductor, producto de un disparo. Los afectados acudieron a una estación de servicio cercana tras el asalto.

Robos constantes en la vía Cuenca-Guayaquil

Este hecho no es aislado. Los robos a pasajeros de furgonetas que cruzan por la vía Cuenca-Guayaquil son constantes y han generado quejas de la ciudadanía por la falta de acción de las autoridades.

"Saben que hay puntos críticos en Puerto Inca, en Virgen de Fátima, en Manuel J. Calle, ahí debe haber controles. Pero solo en los redondeles veo que se ponen los militares, una hora al día, en el cruce a El Triunfo, y nada más", comentó David Arízaga, conductor.

El ciudadano Héctor Jara advirtió que estos asaltos pueden afectar al turismo, ya que desmotivan a los viajeros a visitar destinos como Cañar, Azogues o Cuenca ante la inseguridad en la vía.

"Es un gran problema, porque si no es por el mal estado de las carreteras, la gente deja de venir por temor a que los asalten, los hieran. Las autoridades no se enfocan en implementar estrategias en las vías. Yo sí creo que es urgente hacerlo", dijo Jara.