El arte mantiene activos a jubilados que están confinados por la COVID-19

En tiempo de la pandemia de la COVID-19 se solicitó que los adultos mayores se mantengan en casa y que los familiares limitan las visitas, la medida los cuida del virus; pero no fortaleza el estado de ánimo cuando no se ve a los hijos y nietos. De allí que los jubilados del Seguro Social buscaron la manera de estar activos y así vencer la depresión por estar solos.

"En la zona 5 Y 8 que abarca Guayas, Bolivar, Santa Elena, Galápagos y Los Ríos participan de los talleres del Centro de Atención al Adulto Mayor del Seguro Social unas 1.400 personas. De esta cifra unos 600 son de Guayaquil", dijo a Diario EXPRESO el psicólogo José Antonio Auza, responsable del programa de Envecimiento Activo del IESS.

Hay 18 talleres a seleccionar como baile, cocina, corte, pintura y guitarra; las clases por el coronavirus desde marzo son virtuales. Para saltar el obstáculo que podía ser usar la tecnología se solicitó de la ayuda de los familiares. "Pero, no resultó un problema porque la mayoría ya utilizaba redes sociales. El instructor les envía el link y ellos con facilidad se conectan por Zoom", explicó Auza.

Exposición de cuadros de pinturas elaborados por jubilados del Seguro Social. Miguel Canales Leon

La pandemia sigue siendo un riesgo, por lo tanto aún hay que limitar las salidas y visitas, estas que son acciones de cariño pero no siempre se ven y se sienten así y el adulto mayor se siente abandonado, triste y solo; de allí la importancia de que tengan un horario de actividades que le permita mantener su mente enfocadas en tareas positivas, señaló la psicóloga Anaí Galecio.

"Perdí a mi esposo hace tres años y cuando empezó la cuarentena empecé a sentirme deprimida. Entonces me enteré de los talleres del CAAM y participar en el de arte me ha quitado el estrés. Ahora paso ocupada pintando", comentó Maritza Lozano, participante.

El arte ha despertado el lado creativo de los participantes y eso también les ayuda. "Me jubilé en el 2017, fui bibliotecaria en la Espol y no sabía que tenía habilidades para pintar. Me inscribí cuando empezó la cuarentena, para mantener una actitud positiva y lo he logrado. Desde marzo he salido solo cinco veces y por razones puntuales, de allí paso la mayor parte del tiempo en casa y pintando cuadros", indicó Carmen Pimavera, miembro del taller.

En la exposición de arte de jubilados del IESS, las letras en tres dimensiones donde también se hacen diseños. Miguel Canales Leon

Otro de los beneficios de participar en el arte es que ayuda a ejercitar la memoria. "Me jubilé como educadora y siempre he pensado que la pintura es uno de los artes que trae grandes provechos. Para pintar hay que concentrarse y ello ayuda a ejercitar la memoria. Uno se olvida de los problemas y despierta la creatividad", resaltó Bárbara Velasteguí, participante del taller de CAAM.

En forma general los jubilados que han optado por estar en estos talleres hasta han formado chats de amigos, lo que también les ha ayudado a mantener una actitud positiva en un tiempo en que la pandemia hace extrañar el abrazo y beso del hijo y nieto.

Los jubilados que busquen actividades como estas se pueden inscribir en el CAAM más cercano a su hogar. En Guayaquil hay ocho: Jardines Huancavilca, Letamendi, Providencia, Sauces, Luque, Hospital del Día Efrén Jurado López, Asojustel y Asejiess.