El año 2023 registra el mayor índice de secuestros en Guayaquil

La falta de presencia del Estado en el territorio, así como de personal de la fuerza pública, dotaciones y equipos, además de la reducción del presupuesto y de la institucionalidad, han sido los ingredientes para que en Guayaquil se hayan incrementado exponencialmente los casos de secuestros, opinan los expertos consultados por este Diario. La seguridad sigue siendo el tema que el gobierno de turno debe priorizar.

Para Abel Cevallos, morador de la ciudadela Sauces IX, ubicada al norte de Guayaquil, pareciera que “nos hemos acostumbrado a los crímenes, a los robos y a todas estas cosas que han hecho que Ecuador esté prácticamente en el nivel 10 de los países más peligrosos del mundo”. Incluso, Cevallos admitió su temor a que alguien se acercara en una moto mientras se desarrollaba la entrevista con EXPRESO.

De acuerdo con datos proporcionados por la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased), hasta el 22 de diciembre de 2023 se registraron 61 secuestros en Guayaquil. En relación con 2020, año en el que hubo ocho casos, hay un incremento del 662,5 %. Y a su vez, la urbe registra cinco veces más casos de privación arbitraria de la libertad con respecto a los 12 de 2022, según la Dinased.

En cambio, el Servicio Integrado de Seguridad ECU-911 registra 772 alertas por secuestro en Guayaquil, lo que equivale a un crecimiento del 987 % con respecto al 2020, cuando se registraron 71 llamadas por este incidente. El año pasado hubo 290 casos.

La diferencia en las cifras se debe a que en ocasiones varios familiares llaman al ECU-911 a reportar el mismo caso, aclara Óscar Salguero, jefe de la Unidad Nacional de Investigación Antisecuestros y Extorsión de la Zona 8.

No obstante, estas cifras solo son un subregistro, menciona Carla Álvarez, experta en seguridad y catedrática del Instituto de Altos Estudios Nacionales, ya que no es posible tener una cifra real porque no todos denuncian ni siguen el proceso judicial, por miedo a sufrir represalias por parte de los criminales o su círculo mafioso.

Para Rodrigo Peralta, presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Seguridad Integral y gerente general de Proteguarva, los índices de secuestros han aumentado porque las intimidaciones a locales comerciales o a empresas a través de las vacunas no están dando resultado a los delincuentes, por lo que “ellos ven en el secuestro una manera rápida de conseguir dinero”.

Salguero confirmó que el secuestro es una de las fuentes de financiamiento de las organizaciones delictivas. En la ciudad existen más casos de secuestros extorsivos (en los que hay un requerimiento económico, lugar de cautiverio y negociación) que simples (hay un apoderamiento de la víctima, por ejemplo de la oficina a la casa, por diferentes motivaciones, como pagar una deuda).

¿Por qué? Jorge Villacreses, presidente de la Cámara de Seguridad del Ecuador y de la compañía Custodia Portuaria - Cuport, manifestó que se debe a que la Policía Nacional no ha combatido eficientemente a los grupos organizados delincuenciales porque no cuenta con el personal suficiente ni con el equipo necesario, dado que los hampones están mejor armados. También porque las zonas urbano-marginales no son bien protegidas por la policía.

Ante esto, el Estado no debe dar prioridad a lo que no es importante, como una consulta popular, dijo Álvarez, porque el dinero que va a gastar en eso debería emplearse en pagar a los guías penitenciarios. También en implementar servicios de bienestar social, salud y educación para recuperar los barrios donde las bandas delictivas operan, añade Villacreses. “Debe implementar ya el Plan Fénix, que nadie conoce. Ya va un mes (en el poder) y ningún resultado”.

Sin embargo, el Municipio de Guayaquil no puede quedarse atrás, advirtió Álvarez. Tiene que incrementarse el alumbrado en toda la urbe, no únicamente en determinados sectores, ya que no basta con poner cámaras.

Asimismo, debe mejorarse el sistema de recolección de basura, cambiar la concepción del uso del espacio público, reubicar los negocios informales y crear centros que brinden tres comidas a los menores. Argumentó que eso mejoraría la calidad de vida.

