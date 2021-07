“La alcaldesa debe recorrer las calles en silla de ruedas para sentir el problema”

A breves rasgos y sin detallar cuáles fueron los estudios que confirmaron que el peatón no se vería afectado por la colocación de las vallas publicitarias sobre las aceras de Guayaquil, la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) aseguró a EXPRESO que se las instaló como parte de una alianza estratégica entre la ATM, el Municipio y la empresa JCDecaux.

La academia traza una ruta para el ciclista de la Tarqui Leer más

“JCDecaux asume todos los costos de mantenimiento y cancela a la ATM un canon por los metros cuadrados de exposición publicitaria”, precisó Fernando Amador, director de Transporte de la ATM, al hacer hincapié en que las instalaciones obedecen a la normativa INEN vigente y a las ordenanzas correspondientes. Sobre este punto, este Diario solicitó al Cabildo y a JCDecaux el detalle de las normativas específicas aplicadas, pero las respuestas no han llegado.

Su dimensión, los postes y las vallas mal colocadas complican el paso al peatón. El discapacitado es el más afectado. A veces, la calle es el lugar más seguro.



Un reportaje de @DianaSotomayorZ — Diario Expreso (@Expresoec) July 13, 2021

Ayer, expertos en urbanismo aseguraron que a nivel mundial uno de los puntos que suele tomarse en cuenta está en que las aceras tengan un ancho mínimo de 2,30 metros; una medida que, a decir del urbanista Ernesto Sabando, “evidentemente las de Guayaquil no las tienen, más aún en el norte”, donde se repite el problema.

“Si hablamos de las ordenanzas, un punto clave está en que estas defienden que no se obstaculice el libre tránsito peatonal, ni se afecta la seguridad vial y peatonal de la persona. Claramente, eso no se cumple”, agrega.

En José Mascote y Julián Coronel, la señalización colocada sobre las veredas impide el paso a los peatones. “Hay que quitar también esos estorbos”, reclaman los ciudadanos, desde un costado de la vía. JUAN FAUSTOS SANDOVAL.

La ciudadanía, que dice estar cansada de ver que hay errores que continúan repitiéndose, invita a la alcaldesa Cynthia Viteri a recorrer la ciudad en una silla de ruedas. “Solo así se pondrá en la piel de la persona con discapacidad y verá lo intransitables que son sus aceras, y lo absurdas que pueden además ser, algunas veces, las ordenanzas. Más aún cuando no se las analiza a fondo”, señaló Norma Almeida, habitante de la Kennedy.

Las trabas para el peatón no se van de la Alborada Leer más

Para ciudadanos como Ezequiel Mendoza y Daniela Matías, ambos guayaquileños, resulta fundamental que las que las autoridades vean hasta qué punto pesa "más los beneficios comerciales que ciudadanos": "Entiendo que las vallas son un negocio totalmente legal y nadie, o al menos yo, no me voy contra ellos. Lo que reclamo sí es que afecte al peatón. Eso no debería pasar nunca. Si ya nos aguantamos por muchos años, si nos acostumbramos a ser la última rueda del coche, pues ahora debemos reaccionar. Es lo justo. Queremos un espacio seguro para movernos", señaló Matías; quien dice ser víctima indirecta del problema. Su padre se moviliza en silla de ruedas. "Que salga a la calle es una odisea y, con ello, el siente que ha perdido su autonomía", dijo.