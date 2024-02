La Alborada, en pie de lucha por recuperar su encanto

Una ciudadela que lo tiene todo. Así catalogan los expertos y la ciudadanía a la Alborada, uno de los barrios más representativos del norte de Guayaquil, que busca en este 2024 solucionar algunas de las falencias que se han venido denunciando desde hace varios años.

La Alborada cuenta con 14 etapas, dentro de las que se encuentran decenas de locales comerciales, bancos, farmacias, escuelas, colegios, clínicas, centros comerciales, hoteles, supermercados, sala de velaciones... Según la proyección de crecimiento, hay más de 300.000 habitantes. Todo un barrio histórico de Guayaquil, sin embargo sus moradores creen que puede hacerse aún más por el sector. Anhelan rescatarlo, que tenga la vida barrial y la convivencia del pasado.

“Quisiéramos que este sea un barrio ideal, pero pese a tener todo a la mano, estamos lejos de serlo. La delincuencia, la falta de áreas verdes, el mal estado de las calles, las inundaciones y el descuido de las autoridades han generado que nos quedemos estancados en el tiempo y vivimos de las glorias pasadas”, resumió Janeth Lino, moradora desde hace 15 años de la séptima etapa de la Alborada.

Isidro García tiene 82 años y 40 de ellos los ha vivido en esta ciudadela. Para él, el crecimiento de la Alborada fue mágico, pero hace varios años eso se detuvo. “Durante décadas este fue el mejor barrio de Guayaquil, pero ahora cada vez decae más. Nos hemos llenado de rejas y los callejones se han hecho guarida de consumidores de droga. Quisiéramos rescatar el barrio y dejarles algo lindo a nuestros hijos, que ya no quieren vivir aquí”, reconoció García, quien se pone nostálgico al recordar cómo era este sector hace 30 años.

“Era como una ciudad pequeña, el vecindario era unido, los negocios prosperaban y se la podía caminar con libertad. Ahora todo es diferente”, lamentó

Galo Ruiz, presidente del comité barrial de la 11.ª etapa, también resaltó que en la actualidad la mayoría de sus vecinos son adultos mayores, debido a que los jóvenes ya no disfrutan vivir ahí. “En este sector viven unas 30 familias. Por lo menos el 70 % son personas de la tercera edad. Los jóvenes migran a vivir a ciudadelas cerradas y los mayores no se van por el afecto que le tienen a la ciudadela. Eso ocurre porque el sector ya no es el mismo, no hay sitios de esparcimiento y no presta las garantías de seguridad”, opinó Ruiz, que enumera algunas posibles soluciones para rescatarlo.

“Tenemos que hacer más áreas comunes para unir al vecindario. Por ejemplo, aquí en la 11.ª etapa tenemos un huerto que lo mantenemos todos. Eso nos une como vecindario y nos sirve también para los alimentos. Creo que estas iniciativas pueden replicarse en otras zonas”, sugirió.

Para Ruiz, tener casas comunitarias es algo que vendría bien al barrio. “Tenemos el terreno y tenemos una construcción, pero nos falta apoyo de las autoridades. Cada etapa o cada zona debería tener un sitio así para compartir entre vecinos, dar charlas, capacitaciones o reuniones sociales. Eso haría bien a la convivencia”, resaltó, pero es enfático al reclamar que los parque reciben poca atención municipal y eso también aleja a la juventud de la Alborada.

“Los parques solo funcionan porque los vecinos nos unimos, pero no recibimos ayuda de las autoridades. Todo lo que se ve hecho es porque nosotros lo patrocinamos. Si no fuera por nosotros, esto sería una selva”, sostuvo el líder barrial, quien se lamentaba al ver cómo los columpios no funcionan.

Para el urbanista Carlos Jiménez, la Alborada se ha convertido en el nuevo centro de Guayaquil por todo el movimiento comercial que tiene, algo que se debe aprovechar. “Es una zona de mucho movimiento. Al igual que en la calle Panamá, se debería pensar en permitir que los negocios trabajen en las peatonales y hacer las aceras más anchas. Eso le daría un realce a la Alborada”, comentó el experto, quien considera que esta iniciativa también se puede aplicar en zonas como Urdesa, Kennedy o Guayacanes.

Otra opción que plantean los residentes es la creación de ciclovías. “Parques quizá sea un poco difícil, pero sí ciclovías para que se pueda hacer deporte. Se debe fomentar más el deporte y buscar iluminar más la zona residencial, de ese modo se pueden recuperar las noches”, comentó Cecilia Aroca, de la 12.ª etapa.

Historia. Fue construida a partir de 1975 en parte de los terrenos de una hacienda de propiedad de Guillermo Pareja Rolando.

Los moradores se muestran optimistas y pese a que también en los últimos meses las distintas etapas han sido escenarios de robos y hasta secuestros, creen que son muchas las razones que tienen para sentirse orgullosos.

“Si las autoridades no dan las facilidades, nosotros podemos también aportar. Queremos ver a la Alborada nuevamente como una ciudadela segura para vivir y de las más lindas de Guayaquil. Tenemos tanto para recuperar el encanto barrial”, finalizó Aroca.

