Guayaquil: 200 bomberos intentan controlar el incendio en un depósito de llantas

Treinta vehículos de emergencia del Cuerpo de los Bomberos, entre motobombas, camiones escalera y ambulancias; además de 200 bomberos, se encuentran trabajando en un incendio generado en un local de llantas, ubicado en la avenida Quito y calle Manabí, en el centro de la ciudad.

El fuego todavía no se ha controlado. La alerta del incendio, que inicialmente fue catalogada de nivel 3, ha bajado a 2. Al lugar, donde se encuentran depósitos y talleres, decenas de ciudadanos han llegado, lo que ha generado además de desorden, preocupación.

"La gente ha venido a ver qué está pasando, cuando lo importante es que estén en sus casas, guardando distancia y cuidándose. Con el humo, hay quienes se están sacando hasta la mascarilla", aseguró Napo Rodríguez, comerciante del sector.

Decenas de habitantes permanecen en el lugar donde ocurrió el incendio. Freddy Rodriguez

Según ha confirmado Polo Terán, jefe segundo del Cuerpo de Bomberos, aún se desconoce las causas del siniestro. Esperarán a controlar la situación y tras ello empezará la investigación. "Hay denuncias de que encontraron camaretas, pero no he podido todavía constatarlo. Vi que la policía sacó fundas, pero eso tendrá que constatarse", señaló; al asegurar que el local afectado y otros que empezaban también a afectarse, estaban cerrados. No había atención.

Habitantes aseguran que detrás del sitio afectado, se encontraba un terreno vacío que servía de refugio a indigentes y consumidores.

"Allí hay colchones, colchonetas, cartones. Ahí fuman todo el tiempo... Es posible que eso también haya generado el incendio", señaló José Carpio, habitante del sector.

Para los ciudadanos teniendo en cuenta que son varios los depósitos que en la zona se encuentran, las autoridades debería inspeccionar y corroborar si se encuentran en las condiciones adecuadas.