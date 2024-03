120 locales de la Bahía que habían sido clausurados volverán a trabajar

Podrán trabajar. Luego de cinco días de permanecer con las puertas cerradas, 120 locales comerciales de la Bahía que habían sido clausurados por no cumplir con los requisitos para su funcionamiento, podrán volver a trabajar. Según la publicación hecha por el Municipio de Guayaquil, este 7 de marzo se empezaron a quitar los sellos a los locales de quienes empezaron ya el proceso de regulación. Catorce han sido los primeros.

Que a lo largo de esta jornada, las autoridades municipales continuarán con el levantamiento de sellos llegando a un total de 120 locales, indicó la entidad.

Iniciamos levantamiento de sellos de clausura en la Bahía luego que comerciantes iniciaron la regularización.

Iniciamos levantamiento de sellos de clausura en la Bahía luego que comerciantes iniciaron la regularización.

“Es importante resaltar que todas estas acciones se vienen realizando por los censos que se inició en noviembre del año pasado, en el cual comenzamos con un catastro de 1.500 locales que no se encontraban regularizados. Después de la apertura y reunión con los comerciantes, ellos están procediendo a realizar la regularización. Solo con el ingreso de la solicitud con los documentos correspondientes se realiza la apertura de los locales", señaló Shuber Urgilés, director de Justicia y Vigilancia que se encuentra recorriendo el lugar.

El pasado 1 de marzo, en horas de la noche como lo publicó EXPRESO, la dirección municipal de Justicia y Vigilancia en conjunto con la dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales llevaron a cabo un operativo que terminó con el cierre de 319 locales que no contaban con los documentos en regla. De ese total, 120 estarán ya operativos.

Desde ese día, los comerciantes realizaron algunos actos de protestas para pedir que los comercios sean reabiertos, sin embargo las acciones no habían dado frutos hasta la tarde del 6 de marzo que lograron obtener una reunión con Fernando Cornejo, director de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales.

"Vivimos del día a día y si no trabajamos no tenemos para darle de comer a la familia. Con nosotros que somos trabajadores son muy severos, pero hay cientos de delincuentes en las calles y no hacen nada", vociferó entonces uno de los comerciantes que reclamó para que su negocio sea reabierto.

Los comerciantes que resultaron afectados por esta medida, realizaron también un plantón el 4 de marzo en los exteriores del Municipio, con el que buscaron tener una reunión con el alcalde Aquiles Álvarez para explicarle su situación y pedirle que retire los sellos, pero no lograron conversar con el burgomaestre.

Entre lo que solicitan quienes aún no logran resolver el problema es una prórroga de 120 días para realizar los trámites. Una exigencia que para la ciudadanía resulta descabellada, teniendo en cuenta que en noviembre de 2023, la Alcaldía ya les había dado un plazo de 90 días para actualizar sus documentos.

"Pudieron hacerlo. El gran problema de esta ciudad es que siempre hay una excusa para ser desordenado y no acatar las órdenes. No creo que la solución sea la prórroga. De lo contrario, vendrá un mes y otro y otro, y siempre seguirán pidiendo lo mismo: plazo. Hay que tener mano dura ahora, no ser más flexibles, para poder ir cumpliendo y respetando", pensó Ivonne Guzmán, guayaquileña.

