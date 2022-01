Vanessa Arauz es una de las caras más visibles del fútbol femenino en Ecuador. Fue la primera entrenadora que logró clasificar a la selección de mujeres a un mundial (Canadá 2015). Tenía 26 años cuando lo logró, y hasta se llevó el Récord Guinness por ser la DT más joven en dirigir en una Copa del Mundo.

Tras salir de la Tricolor, (2018) fue contratada por Colo Colo de Chile (2020) y el año pasado dirigió a Dragonas de Independiente del Valle.

Con título además de periodista profesional, ahora la quiteña está dedicada a la educación física con un objetivo: trabajar por las chicas que no tienen espacio en los equipos o que buscan desarrollar sus carreras deportivas.

- ¿Cómo cambió su vida tras el Mundial de Canadá 2015?

- Aún recuerdo mucho ese día, en especial cuando es 2 de diciembre, desde ese entonces hasta acá han pasado demasiadas cosas en mi vida que me han hecho crecer y seguir desarrollándome en el fútbol: dirigí en el extranjero, estuve en un grupo de estudio de la FIFA para el Mundial Femenino de Uruguay sub-17 y soy instructora Conmebol de fútbol femenino. Pero lo más gratificante es ver cuánto han crecido varias de las futbolistas que estuvieron en el Mundial como jugar en el extranjero o en la Superliga local.

- ¿Qué ganó nuestro fútbol femenino después del Mundial?

- Se abrieron muchas puertas, principalmente con los padres de familia que empezaron a permitir y apoyar que sus hijas jugaran al fútbol, los equipos también empezaron a creer y a apostar por el fútbol femenino, al mismo tiempo que la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ahora tenemos una Superliga que está a pocos pasos de ser una liga profesional.

- ¿Cómo le fue en Dragonas, de Independiente del Valle?

- Fue una bonita experiencia, se lograron cosas muy buenas. Trabajar en un club con excelente infraestructura y con un trato muy profesional con las jugadoras me dieron esperanza y fe de que el fútbol femenino puede crecer mucho con buenos proyectos.

- Ahora trabaja con la tecnología para ayudar a las deportistas.

- Sí, estoy metida en una aplicación muy interesante llamada Women4Sports. Básicamente lo que hace es democratizar y hacer crecer el deporte femenino en el mundo, a partir de visibilizar deportistas mujeres y sus talentos, sin importar quiénes sean, dónde estén ubicadas, edad o el deporte que hagan.

La aplicación genera una conexión entre las deportistas y potenciales captadores, scouts, marcas y todo tipo de instituciones que estén en busca de talento deportivo femenino. La app es para todos los deportes, no discrimina a ninguno. Es tanto para las chicas que ya han destacado, como para las que no tanto, sobre todo en los deportes colectivos, que a veces no solo depende de su talento sino del entrenador.

- ¿Cómo las buscan?

- Cuando han subido sus perfiles, y estos han sido completados con los videos y datos deportivos, quedan automáticamente visibles para que los captadores puedan verlas e incluso rastrearlas con búsquedas avanzadas de acuerdo a sus necesidades de talentos.

- ¿Con todo esto que explica, ya no dirigirá este año?

- Me estoy involucrando en proyectos que desarrollen el fútbol femenino en todos sus ámbitos, principalmente en las formativas; no descarto la idea de dirigir, pero mi enfoque principal ahora será la formación... pienso que ahí está el talento al que debemos empezar a apostar.

- ¿Valió la pena dedicarle su vida al fútbol femenino?

Sí, totalmente, es lo que me ayudó a crecer, a forjar mi carácter y personalidad. Hoy en día no sería quien soy si no me hubiera dedicado al fútbol.

- ¿Sino se hubiera involucrado con el fútbol, a qué le hubiera gustado dedicarse?

- Lo he pensado a veces y quizá hubiera sido chef. Me habría puesto la meta de ganar una estrella Michelin (premio a los mejores establecimientos gastronómicos), o quizá ser profesora de Filosofía y lograr que mis alumnos sean los mejores. Quién sabe, pero estoy donde estoy gracias al fútbol.

- Después de ir a un Mundial y conseguir un Récord Guinness, ¿en qué más sueña?

- Sueño muchas cosas, pero siempre trato de enfocarme en el presente y las metas con las que puedo trabajar. Sé que he podido hacer realidad muchos de mis sueños, pero aún quedan muchos por cumplir, entre ellos llegar a ser jefe técnico de un equipo de fútbol femenino.

- ¿Y la lucha por la igualdad salarial con el fútbol de varones?

Sí, es una brecha que aún no se ha logrado igualar, pero se está trabajando y luchando para equiparar la cancha; es cuestión de tiempo, se va por los caminos correctos. La FIFA y la Conmebol están apostando en grande para que eso suceda, de hecho, este año el fútbol femenino tendrá mucha competencia como Sudamericanos sub-17 y sub-20, la Copa América en Colombia y la Copa Libertadores en Ecuador.

- ¿Cree que hay avances en la Superliga femenina de Ecuador?

Sí, muchos. Siento que desde el 2019 que fue su primer torneo, va mejorando muchas cosas tanto en organización como en visualización y proyecto; si bien es cierto la pandemia pausó muchas cosas, se están retomando de a poco y se está apostando mucho por su desarrollo y profesionalización.