Valtteri Bottas se queda con la victoria y Lewis Hamilton recrimina a Mercedes

El finlandés Valtteri Bottas (Mercedes) ganó este domingo 10 de octubre el Gran Premio de Turquía, el decimosexto del Mundial de F1, en el Istanbul Park, donde el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que fue segundo, recuperó el liderato del certamen, el Checho Pérez (Red Bull) acabó tercero en el podio y su compañero, Lewis Hamilton (Mercedes) cerró en una posición que lo llevó a criticar a sus mecánicos.

Bottas, de 32 años, que en 2022 pilotará en Alfa Romeo, sumó su décima victoria en Fórmula Uno y añadió a su triunfo la vuelta rápida en carrera, en una jornada en la que 'Checo' subió por decimotercera vez a un podio, la tercera en lo que va de temporada; completando una grandísima actuación -conteniendo a Hamilton- en favor de su compañero, Verstappen.

🏆 ¡BOTTAS VOLVIÓ A LA VICTORIA EN TURQUÍA!



🏎️ Luego de 22 carreras, el finlandés volvió a lograr un triunfo en la #F1xESPN y se quedó con el #TurkishGP



2️⃣ Verstappen (recupera la punta del mundial) y 3️⃣ Checo Pérez completan el podio



5️⃣ Hamilton terminó en el quinto lugar pic.twitter.com/PbNNaaCc1l — SportsCenter (@SC_ESPN) October 10, 2021

“Hacía tiempo que no ganaba y se siente bien. Creo que, por lo que a mí respecta, ha sido una de las mejores carreras que hecho jamás”, comentó Bottas, subcampeón del mundo los dos años pasados y que ocupa la tercera plaza en el Mundial, con 177 puntos.

“El coche iba muy bien en todas las condiciones y tenía confianza en mis posibilidades. No obstante, en estas condiciones (la pista no se llegó a secar y en todo momento se rodó con los neumáticos intermedios) era muy difícil acertar con la estrategia”, añadió el finlandés de Mercedes.

La victoria de Bottas sirvió para que Mercedes conservase el liderato en el Mundial de constructores, con 433,5 puntos, 36 más que Red Bull, a pesar del quinto puesto de Lewis Hamilton, detalle que le molesto al segundo del mundo con su propia escudería y les recriminó: “en cuanto a la estrategia, no sé qué pensó el equipo, pero tengo que hablar con ellos sobre por qué me llamaron a boxes. Pero así ha sido, si mi idea era correcta o no, ya no cambia mucho, nos reuniremos y hablaré con el equipo, porque creo que hemos perdido algunos puntos”.