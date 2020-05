Ulises De la Cruz: "Los intereses ahora son por los equipos, no por la selección"

Ulises de La Cruz recordó sus tiempos como jugador de la selección nacional. Dentro de las convocatorias solía existir algo que hoy está fallando en la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF): la comunicación. La polémica que se vive en el directorio del ente futbolístico, debido a la pugna entre Francisco Egas y Jaime Estrada por asumir la presidencia, está haciendo quedar mal al deporte nacional fuera, según el exmarcapunta. Por otro lado, él destaca la falta de liderazgo de los dos directivos.

- ¿Qué opina de lo que ocurre en el Directorio de la FEF?

- Creo que falta liderazgo. No hay un candidato que tenga el liderazgo apropiado para quedarse con la presidencia. Y esa pelea que hay a la interna nos está haciendo quedar mal afuera.

- ¿De dónde viene tanta división?

- De las entidades que se negaron a mantenerse como parte de la FEF. ¿Por qué LigaPro decidió ser una competencia ajena a la Federación? Porque han utilizado a la Federación solo para tener un nombre, cuando en realidad no se realizan las competencias a través de ella. Entonces deberían culpar a los dirigentes de LigaPro que quisieron hacer el torneo aparte, que se separaron de la Federación, porque desde allí hay intereses personales.

- ¿Qué intereses?

- Los clubes buscan triunfos individuales. Es decir, nosotros alentamos a Independiente del Valle para que gane una Copa Sudamericana, por ejemplo. Esperamos que Liga de Quito triunfe afuera. Porque los intereses ahora son por los equipos, cada uno por su lado, no por la selección. Porque el negocio está ahora en los equipos y en lo que puedan ganar afuera, porque el renombre del fútbol ecuatoriano ya se da de manera individual.

- En su época como jugador, ¿a qué se le daba más importancia?

- Los ecuatorianos tenían una sola hinchada que era para la selección de Ecuador. Había un trabajo dirigencial de fondo, había diálogo entre jugadores y directivos, no había esa constante búsqueda de protagonismo. Entonces la selección se armaba con jugadores de los clubes, cuando ahora es al revés. Los clubes triunfan afuera, exportan a sus jugadores, pero el trabajo de la selección no está visibilizado.

- ¿Qué opción tiene la FEF?

- Creo que nos falta madurez. La única manera de solucionar todo esto sería resolver los problemas en silencio. Es decir, no andar ventilando lo que ocurre a la interna, porque lo que conseguimos con eso es quedar mal. Nos falta madurez para dialogar, para llegar a acuerdos y hasta para coordinar. No sé quién puede ser un candidato oportuno para la presidencia de la FEF, porque no he tenido acercamiento con ninguna de las dos opciones (Francisco Egas y Jaime Estrada), pero sé que nos falta madurez para elegir a uno, incluso para escoger al entrenador.

Falta madurez para dialogar y llegar a acuerdos Ulises De la Cruz, exseleccionado

- ¿Qué opina de las declaraciones de Antonio Valencia en contra de Francisco Egas?

- Creo que los jugadores exigen respeto y están en su derecho de hacerlo. Ellos merecen ser reconocidos porque, al final, son los que llevan a cabo los triunfos futbolísticos. Obviamente, hay directivos detrás, hay entrenadores. El directivo es como el papá del equipo, el entrenador es como el papá sustituto. Pero el jugador es el que lleva la acción a cabo.

- Pero, al menos aparentemente, estos problemas con la dirigencia no son como los de la directiva anterior y la corrupción destapada...

- Luis Chiriboga es el único directivo que ha tenido la madurez de realzar al fútbol ecuatoriano, desde lo deportivo y desde la directiva.

- Pero fue condenado, ¿eso peso menos?

- Lo que pasó con temas de corrupción opacó todo el trabajo que se realizaba a nivel futbolístico y los dirigentes ahora se valen de eso para desprestigiar. Nuevamente en su búsqueda de brillar, hacen pedazos al resto.