Vamos a ser infidentes y no con el afán de meter miedo a las demás hinchadas. En el 2019, Roberto ‘La Tuka’ Ordóñez soñó por varios meses que Delfín iba a ser campeón nacional y eso se hizo realidad el 15 de diciembre. Y es lo mismo que le está pasando en la actualidad con la camiseta del Aucas.

El Papá Aucas deja de ser una revelación Leer más

El delantero estuvo siete meses marginado del plantel titular, pero con la llegada del DT venezolano César Farías las cosas cambiaron y ahora es figura en la segunda etapa de LigaPro. El artillero habló de su regreso a las canchas, donde es feliz, y sobre cómo salió de la depresión por no jugar con continuidad.

- Roberto, usted volvió con todo.

- La verdad, no merecía terminar mi carrera de la forma que estaba tomando camino. Eran siete meses sin jugar. Pero le doy las gracias y honra a Dios, Él quería que lo busque más y se dio, y ahora estoy más agradecido con el Todopoderoso.

- ¿Los goles estuvieron guardados todos estos meses?

- No me esperé que sea así, pero se dio. Aucas es una gran familia y todos estamos dándole para la misma dirección y vamos bien.

- Sus goles son siempre claves...

- Estoy contento de volver. Pasaron siete meses sin jugar un partido y cuando me tocó actuar, el entrenador César Farías me dijo que entre y me divierta al máximo. Y eso hice.

- ¿Cómo el DT Farías se dio cuenta de que Ordóñez estaba marginado en las divisiones menores?

- Cuando llegó el profesor Farías, le presentaron a la plantilla. Luego se dio cuenta de que estoy en el equipo, pero que no juego. Me llamó y dijo que me quería en Primera. Cuando él era DT en Bolivia, estuve cerca de irme a jugar allá, pero Delfín no me dejó. Él me había visto jugar con Carlos Garcés.

La realidad es que todavía nos faltan 11 finales. No hay que desenfocarnos para lograr el objetivo.



- Aquí se aplica lo que dicen en los videos: “Tuka, saca tu cañón”.

- (Risas imparables) Eso se hizo viral. La verdad es que me hacen reír cuando me dicen eso. Muchos lo han tomado como frase de guerra. Con los muchachos queremos seguir así, sumando puntos. Ojo, nos faltan 11 finales, no hay que desenfocarnos en nada.

César Farías, la antítesis de Ismael Rescalvo Leer más

- En 2019 Delfín sorprendió a todos al ganar el título. Ahora en Aucas tiene el mismo objetivo. El Papá nunca ha sido campeón.

- Te confesaré algo: puedo decir que Dios ha puesto su gracia en este equipo. Nosotros vamos a seguir sumando y dar el golpe al final. Si se dan cuenta, para Aucas cada partido es una final, pero no es algo que solo lo decimos, así vivimos cada encuentro. Deseamos estar en la final, eso no lo podemos negar. Queremos disputar esos partidos con Barcelona. La hinchada se lo merece. La dirigencia ha hecho un esfuerzo enorme para traer a un gran cuerpo técnico.

- ¿Ante Emelec será un partido especial cuando se enfrenten?

- Yo por la camiseta de Aucas voy a luchar hasta el final. La sudo al 200 %. Ante Emelec será un partido especial, debido a que estuve en ese elenco. En Copa Ecuador no pude actuar. Espero que cuando sea el partido en Quito lo haga.

- El 2022 ha sido ‘el año de la paciencia’...

- Al principio estuve varios meses impago, estaba con problemas económicos, se dieron muchas cosas negativas. Pero lo bueno es que la dirigencia y el cuerpo técnico hicieron que vuelva.

- ¿Entró en depresión?

- Sí, pero trataba de no contar todas las cosas en casa a mi esposa. Ella lloraba del coraje, por todo lo que estaba pasando. Pero ya es cuestión del pasado. Decíamos que no era justo lo que nos pasaba, creíamos que ya se iba a terminar mi carrera, pero sé que todo fue un proceso. Ahora valoro más todo lo que pasa.

- A ganar la segunda etapa, entonces.

Papá Aucas elimina a Emelec en el Capwell Leer más

- Sí, créanlo, eso anhelo, es mi sueño. Lo deseo y me pueden decir loco, pero vamos a pelear la final y vamos a ser campeones. Eso lo decretamos ahora. Nos pasó lo mismo cuando dijimos que íbamos a ser campeones con Delfín Vamos con fe, esto es fútbol y todo puede pasar, pero la fe y entrega están presentes.

- Se viene Liga de Quito en la LigaPro.

- Todos los partidos con Liga de Quito son durísimos. Es uno de los rivales más fuertes debido al nivel de jugadores que poseen y a que tienen el mismo interés de ganar la segunda etapa.