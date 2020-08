El tablero cambió en la Ecuafútbol

La Conmebol suspendió a seis miembros del directorio de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) por 90 días. Jaime Estrada, Carlos Galarza, Vicente Mantilla, Amílcar Mantilla, Edison Ugalde y Alfonso Murillo tienen hasta mañana para presentar la apelación en el organismo internacional. De todas maneras, ya no podrán cumplir ninguna función en el directorio.

La suspensión es provisional, es decir que después de la apelación o tras los 90 días, podrían recibir un castigo mayor. O podría recuperar las funciones en un tiempo menor.

La sanción llegó porque continuaron con el Congreso Extraordinario de mayo pasado, a pesar de la advertencia de Conmebol y FIFA. En ese Congreso se ratificó la salida de Francisco Egas de la presidencia y el ascenso de Estrada.

Y mientras los suspendidos preparan su defensa y cumplen el castigo, la FEF debe seguir con una misión clave en la parte deportiva: la elección del seleccionador nacional.

De acuerdo con el reglamento, seis vocales suplentes se convertirán en principales para formar parte del grupo que tomará esta decisión. Aunque no necesariamente ocuparán el puesto del titular suspendido.

Por ejemplo, Iván Cobeña era el alterno de Jaime Estrada. Será designado como principal, pero eso no implica que sea el nuevo vicepresidente.

Cobeña lo aceptó. Además, tocó el tema central en el ascenso de los vocales suplentes: su relación con los principales suspendidos.

“Tengo una gran amistad con Jaime Estrada, pero eso no quiere decir nada. Me preguntan de qué lado estoy, en qué bando estaré. Quiero aclarar que aquí no se trata de bandos, sino de un trabajo serio y equilibrado para buscar una salida y tomar las mejores decisiones”, dijo Cobeña.

Al igual que los otros vocales suplentes, hasta el mediodía de ayer no recibía la notificación oficial para ser principal. De todas maneras, anunció que se pondrá al tanto de todo lo que se ha visto en las últimas sesiones de directorio para tomar una decisión.

Más allá de su postura conciliadora, con este ascenso cambia el tablero para buscar al seleccionador nacional. Los suspendidos, que de paso hacían mayoría, tenían ciertos candidatos. Ahora todo vuelve a cero y el lunes otra vez se pondrán sobre la mesa las carpetas de los candidatos.

Álex de la Torre, exdirectivo de la Ecuafútbol, considera que es importante que exista un verdadero acuerdo, ya que después de los 90 días (o en caso de pasar la apelación de los seis suspendidos) podría presentarse una nueva mayoría en el Directorio, capaz de cambiar lo resuelto por ahora.

En ese sentido, Carlos Manzur, miembro del Directorio, explicó que el lunes se pondrán sobre la mesa todos los nombres y solo allí se tomará la decisión. Hubo sondeos en estos días, pero todo se determinará tras un acuerdo total.