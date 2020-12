El sueño que nació en un garaje

Hace cuatro años se le ocurrió a Andrés Cordero que el estacionamiento privado de su casa podía tener otro tipo de utilidad. Por esos días, repartía su tiempo trabajando de mesero y entrenando artes marciales mixtas (MMA) para competir en eventos a nivel nacional, como peleador profesional. Pero lo que no tenía en mente es que en este particular 2020, ese garaje se convertiría en una oportunidad para luchadores amateurs, que hasta ahora no habían tenido el lugar para someterse a la adrenalina de la jaula.

Suárez se reivindica y el Atlético de Madrid sigue líder Leer más

Perro Loco, como le dicen cariñosamente, dio el primer paso cuando “metí un saco y pesas”. “Empezaron a venir unos amigos, analicé el lugar y dije por qué no meter una academia. En 2016, de mis ahorros, puse un techo y hasta 2017 tuve 10 alumnos”, comienza contando.

Ya contaba con el lugar físico, pero faltaban tatamis, pesas, más sacos y requería una inversión. “Le vi futuro, así que decidí irme de viaje a EE. UU. a hacer dinero, ahorrar y volver. Estando allá trabajé mucho, ahorré unos 4 mil dólares y todo lo invertí en acoplar el gimnasio. En 2018 alcanzamos los 30, en 2019 los 60 y este 2020 estamos cerrando con 80 alumnos”, continuó.

La preparación para los que van a pelear es diferente. La parte física es más fuerte, la técnica es enfocada al combate y la mental también.

Andrés Cordero

Neymar no volverá a la competición hasta enero, según el PSG Leer más

La fachada no tiene un cartel para atraer miradas. El garaje de Perro Loco, por fuera, no da indicios de que dentro esconde varios metros de tatami, al menos unos seis sacos, mancuernas, barras, indumentaria de protección y una jaula para levantar en el DFL (Dogs Fighting League). Solo una puerta negra lo separa de la acera en esta ciudadela vía a la costa y que, al abrirse, recibe a niños, niñas, hombres, mujeres, abuelas, abuelos. A todos.

Y aunque Cordero ya vive un sueño al tener su propia academia, su visión fue más allá y creó la liga de DFL, para amateurs. El gran catalizador: su propia experiencia.

“Yo tengo 29 años y hace nueve no habían ligas donde pelear en Guayaquil. Había una pero profesional, amateur no. Para competir tuve que ir a Machala, Santo Domingo, Manabí, Yantzaza en el Oriente. Eso fue lo que me motivó a poner esta nueva liga. La gente necesita un lugar para probarse y dije que necesitábamos una en Guayaquil”, agregó Perro Loco.

Prev Next La entrada a la academia Perro Loco. Christian Vinueza / EXPRESO

La academia cuenta con implementos para proteger a sus alumnos. Christian Vinueza / EXPRESO

El lugar se somete a protocolos de bioseguridad y divide los grupos por horarios. Christian Vinueza / EXPRESO

Pero aunque es para luchadores amateurs, hay ciertos cánones que se han delineado para que sea competitiva, atractiva y segura.

“Para poder competir en mi liga, primero, no pueden profesionales. Segundo, trato de que los chicos sean mayores de edad. Tercero, que tengan una buena base, sea de jiu jitsu o box, mínimo de seis meses peleando para que puedan hacer una buena pelea”, explica.

Me parece bueno tener estas oportunidades. Esta liga hace cruces parejos y trata de pactar con luchadores del mismo nivel. Esto nos permite crecer.

Jorge Montenegro, luchador del equipo Perro Loco

Prev Next Así fue la segunda edición del DFL. Cortesía

Así fue la segunda edición del DFL. Cortesía

Así fue la segunda edición del DFL. Cortesía

Cordero ha tenido dos ediciones este año del DFL, la primera fue en octubre y acogió 18 luchadores y nueve peleas, mientras que en la segunda, que fue en noviembre, hubo 13 cruces y 26 deportistas. Ha recibido academias de Quevedo, Machala y Manabí.

Cordero avizora, para el 2021, incorporar cinturones en su liga para motivar a los competidores, lograr que su academia siga creciendo y, a nivel personal, volver a competir a nivel profesional en el país, algo que no dejó de hacer este año y no está en sus pretensiones parar. El Perro sigue ladrando.

El nivel se mide dentro de la jaula

Chito Vera pierde dejándolo todo en el octágono Leer más

Hace tres años llegó al garaje de Perro Loco gracias a su cuñado y desde allí, Sebastián Alejandro De La Rosa Pincay no volvió a separarse de esta academia que le ha dado la oportunidad de estar dos veces este año en el octágono.

“La gran diferencia es que cuando entrenas no tienes miedo a un accidente, pero en la jaula sientes el nivel competitivo de otras academias y aparte sientes el riesgo de que te lesiones. Es una transición complicada, pero me gusta demasiado”, explicó.

De La Rosa es parte del equipo Perro Loco. Ha estado en las dos ediciones del DFL. Christian Vinueza / EXPRESO

"Te admiro mucho", le dice Pelé a Messi por igualar uno de sus récords Leer más

Además de poder pelear, De La Rosa enfatiza en que se motiva al luchador para no rendirse a pesar de los momentos adversos.

“La primera pelea que perdí me dolió bastante, en octubre de este año. Perdí por primera vez, tenía tres al hilo ganadas, pero Andrés habló conmigo y me ayudó a seguir”.

Busca otro reto en la nueva edición

Micaela Ponce León Cevallos llegó hace dos años a la academia de Perro Loco y en octubre pasado debutó en el octágono obteniendo resultados alentadores.

Rescalvo: "Ahora toca ganar, golear y esperar" Leer más

“Este año me metí a competir en MMA y a la jaula por primera vez. Antes de meterme estaba con nervios, una vez que estás adentro la mente en blanco, sudando, pero me mentalizaba en ganar mi pelea y la gané, fue una increíble experiencia y espero pelear en la tercera edición del DFL”, reconoció la luchadora.

Micaela reconoce que el deporte le ha ayudado a controlar su ira. Christian Vinueza / EXPRESO

Además de luchar y anhelar competir a nivel profesional en Ecuador, Micaela, con 21 años, es abogada y combina con humor estas dos pasiones.

“Me encantaría seguir mi carrera de peleadora, pero también soy abogada y sería un poco raro tener a tu abogada con un ojo morado".