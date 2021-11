Es uno de los brasileños más recordados en Ecuador por su paso en Barcelona entre 1985 y 1986. Hablamos de Severino Vasconcelos, un 10 de esos que ya no se ven. Le decían Vasco y su historia deportiva la escribió en Chile y Ecuador, justo los dos países que se enfrentarán mañana por las eliminatorias a Qatar 2022. Además, su hija María José es la jefa de prensa de la selección de Chile. El brasileño es palabra autorizada para hablar del fútbol de las dos naciones. Radicado desde hace tres décadas en el país de la estrella solitaria, en diálogo con EXPRESO nos habla de cómo ve a nuestro fútbol y confiesa que le gustaría que entre la Roja y la Tricolor exista un empate, pero que los dos vayan al Mundial.

- Severino, ¿cómo está?

- Mientras tenga salud estamos bien, eso es lo primero, y siempre mis buenos recuerdos de Ecuador.

- Brasil, Chile y Ecuador, tres países importantes en su vida...

- Es muy gratificante, nací en Brasil, estuve dos años en Ecuador y en Chile he hecho mi vida. Nací en Recife, jugué en equipos grandes y eso te hace una persona conocida.

- ¿Por qué cree que la gente lo sigue recordando en Ecuador?

- Es que fui a un equipo grande como Barcelona.Si a eso le sumas que se logró un título, la hinchada nunca olvida eso. Son detalles que se quedan para siempre, debido a que estuve en elencos populares y eso me hizo feliz.

- ¿Y ahora cómo vivirá el Chile vs. Ecuador que se jugará el martes? ¿O se vuelve imparcial y dice que es de Brasil?

- En Chile llevó más de 30 años y le debo muchas cosas a este lindo país, que es igual de afectuoso que Ecuador. Aquí tengo a mi familia. Pero resulta que ahora se enfrentan dos países que llevo en el corazón. Aunque estuve muy poco tiempo en Ecuador, la gente me tiene mucho cariño. Han pasado 36 años y siento que el afecto es el mismo. Para mí es duro decir quién gane, solo deseo que se repita un empate y que ambos lleguen al Mundial de Qatar 2022.

- ¿Cómo ve a Chile y a Ecuador?

- La eliminatoria está pareja y dispareja. Primero tenemos a un Brasil que está clasificado y luego a varios equipos que luchan por los demás cupos. Lo parejo es Brasil y Argentina, ellos no tienen problemas. Luego viene todo el grupo de equipos que pelean por llegar: Ecuador, Colombia, Uruguay, Chile y Paraguay. Espero que sea un empate.Mi corazón está dividido, el cariño es por Ecuador y Chile, y a esto le sumo que mi hija María José trabaja con la selección de Chile.

- ¿Una Vasconcelos en la selección chilena?

- Sí. Gracias a Dios, María José es la jefa de prensa de esta selección, lleva muchos años en esa actividad, es periodista. Cuando Chile fue a Guayaquil, ella se tomó fotos que estaban en el Monumental. ¿Ahora me entiendes por qué quiero que sea un empate ante Ecuador? La idea es que no pierdan los dos equipos. Arriba todo está dicho y después de Brasil todo está peleado.

- ¿Qué jugador en su puesto de Ecuador le llena la vista?

- Lo que pasa es que el esquema de juego de antes y el de ahora son diferentes. Antes se tenía uno o dos (jugadores) desequilibrantes. Ahora es distinto, se busca a jugadores de mucha marca y que corran. El sistema de juego cambió. No digo que sean jugadores malos, pero cuando jugaba era de otra forma a lo que en la actualidad se ve. Claro que hay ‘monstruos’ como Messi o Neymar. Ahora se ven equipos compactos en los que todos están en las mismas condiciones.

- ¿En qué momento se perdieron los cracks, esos tipos 10?

- Hace muchos años nos quedamos sin 10 porque los entrenadores hacen el sistema de juego. Sería bueno que existan más en los equipos. Quedan pocos. Es preocupante y puedo decir que volver a lo de antes sería difícil. Creo que en América se copiaron mucho los esquemas de Europa, (el juego) es más físico que técnico.

- Saliendo de eliminatorias, ¿qué tal vio a Barcelona en la Copa Libertadores?

- Barcelona avanzó mucho, pero se encontró con un equipo duro como Flamengo, que está en la final de la Copa Libertadores. Ojo, los equipos brasileños todavía respetan tener el 10. Creo que Barcelona se agrandó mucho y ante el Fla debía jugar de chico a grande, no de grande a grande. Lo que vivió con Fluminense fue distinto y lo dejó eliminado. Barcelona llegó a donde no imaginaba. Creo que ante Flamengo debió meterse más en el fondo. Si ves el partido, Barcelona hasta se atrevió a atacar varias veces. La obligación del Ídolo no era tan grande, los favoritos eran los rivales. Pero hay que resaltar que tuvo una gran Copa Libertadores.

Cuando se encuentra con hinchas de Ecuador, ¿qué lo hacen recordar?

- Mi forma de jugar, el gol que le hice a Bangú en 1986, el campeonato de 1985, varias jugadas y sobre todo el accionar como número 10. Los hinchas más jóvenes han visto los goles por video. Siempre es lindo que te recuerden así.