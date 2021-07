La selección, ¿exclusiva para los nacionales?

En la historia del fútbol varios países han nacionalizado jugadores -cumpliendo los requisitos de FIFA- que no tuvieron espacio en sus selecciones de origen. A unos les ha ido mejor que otros. Unos ganaron una Copa del mundo, Eurocopa, Copa América y clasificaron a un Mundial y otros solo tuvieron un paso muy efímero.

Actualmente hay varios nacionalizados representando a su segundo país en la Euro 2020 y en la Copa América. Por ejemplo, Ben Breretón, quien es inglés, pero juega para Chile, o Gianluca Lapadula, quien nació en Italia, pero por su madre peruana está defendiendo la blanquirroja. Entre esos, también, aparece Ecuador que tiene en sus filas a Hernán Galíndez y Damián Díaz.

Pero la inclusión de estos no fue bien recibida como la de los antes mencionados.

De hecho, exseleccionados (Ulises de La Cruz y Jacinto Espinoza) fueron contundentes fijando su postura de que a la selección solo deben ir los nacidos en el país, no nacionalizados.

EXPRESO conversó con dos exjugadores de la selección ecuatoriana de fútbol que no nacieron en Ecuador, pero que vistieron con honor y orgullo la tricolor.

Marcelo Fleitas, nacido en Uruguay y que vive actualmente en Argentina, ha sido uno de los mejores defensas en los últimos 20 años en el fútbol ecuatoriano. Llegó en 2000 al Olmedo de Riobamba, pero no fue hasta 2009 que tuvo su primer llamado y debutó contra Perú en eliminatorias.

Somos muy resultadistas, cuando hay nacionalizados y la cosa no anda bien, los apuntamos y los responsabilizamos. Marcelo Fleitas, exdefensa de la selección.

“Es una experiencia muy bonita y uno la representa como si fuera su país de raíz, la gente te lo hace vivir así, y que todo jugador trabaja para llegar a un seleccionado”, empezó explicando Fleitas.

“Escuché lo que dijo Ulises de La Cruz a quien quiero y respeto mucho porque jugué con él, pero no lo comparto. Sobre todo lo que dijo del Bolillo que prefería perder con todos ecuatorianos. No me parece un buen mensaje, la oportunidad tiene que ser para todos y no por ser nacionalizado tengo esa postura, de mis 4 hijos 3 son ecuatorianos, viví por más de 20 años ahí, pero esa idea de que si no naciste en Ecuador no mereces oportunidades me parece egoísta. Si un nacionalizado está bien, no entiendo por qué no citarlo”, agregó.

Aunque Fleitas compartió selección con varios referentes de la selección nacional que estuvieron en el Mundial 2006, reconoció que “la pasé muy bien y me trataron bien” y les aconseja a los nacionalizados de la Tri hacer “oídos sordos y que si están convocados es porque el DT los ha elegido por su buen trabajo”.

Otro jugador de la selección ecuatoriana que fue nacionalizado a finales de los 90 fue Ariel Graziani, oriundo de Argentina, pero que se decantó en goles en nuestro balompié.

Los que fueron (Galíndez y Díaz) son excelentes y podrían tener la oportunidad, pero creo que no era el momento adecuado. Ariel Graziani, exdelantero de la Tri.

Graziani recordó que “no hubo resistencia de la hinchada y del periodismo, al contrario hubo mucha aceptación porque lo estaba incentivando Abdala Bucaram (entonces presidente de la República) diciendo que necesitábamos un delantero y en ese momento estaba el Tanque (Eduardo Hurtado) solo. Tuve una buena convivencia con los chicos, puede ser porque era bastante molestoso”, inició recordando.

Pero sí cree que hoy “no era el mejor momento para convocarlos (a Díaz y Galíndez)”. “Yo pienso que tienen el mismo derecho de ser llamados, pero no era el momento oportuno opino yo, porque venían bien en la eliminatoria y no era necesario meter mano. Meter mano cuando el equipo anda bien no es tan conveniente, porque los jugadores son medios celosos y tienen un pequeño rechazo cuando viene uno de afuera y se complica”, agregó.

El sociólogo, Carlos Hurtado, cree que “esta marginación, discriminación o crítica” ante estos jugadores, “puede suponer una xenofobia”.

“Si a estos solo se los señala por su nacionalidad de origen y no por su rendimiento, hay un claro caso de xenofobia. En la constitución dicta que un nacionalizado tiene los mismos derechos que un ecuatoriano. Se insta a la xenofobia con comentarios así”, cerró.