Rosalba Chacha, un cupo Olímpico y récord "a pesar de las adversidades"

La experiencia que ha sumado Rosalba Chacha en su destacada trayectoria atlética fue clave para conseguir la clasificación a los que serán sus terceros Juegos Olímpicos.

La fondista, de 38 años, tenía claro que para obtener el boleto a Tokio tenía que ir paso a paso, sin desesperarse, hasta que llegue la prueba adecuada.

Y esta se dio en la maratón de Siena, Italia, donde marcó un tiempo de 2 horas, 28 minutos y 17 segundos, con el que además impuso nuevo récord nacional en los 42 kilómetros.

“Me siento contenta al saber que vuelvo a saborear el fruto olímpico, a pesar de las adversidades que tenemos en el camino, que nos hacen fuertes y nos impulsan a no dejar escapar los sueños”, comentó en exclusiva Rosalba a EXPRESO desde Italia.

Agregó que “nada es gratis en el camino de la vida” y que la clave para conseguir este nuevo triunfo “fue la convicción, el ser fuerte mentalmente. El creer en mis condiciones y el aprendizaje que con esfuerzo deja cada entrenamiento. Que si te das por vencido, todo el sacrificio anterior queda abandonado”.

El tiempo obtenido por Chacha en Siena es el mejor registro en la trayectoria de la tricolor, que en Londres 2012 se ubicó en el lugar 83 al completar la prueba en 2 horas, 40 minutos y 57 segundos, y en Río 2016 en 2 horas, 48 minutos y 52 segundos.

Dedico este logro “a Dios, que es mi fortaleza, a mi hija Génesis, a mi esposo Jaime Catota, que también es mi entrenador. A Rafael Martínez que también me ayuda en la preparación y a mis familiares y amigos que siempre estuvieron ahí respaldándome”, precisó.

Gracias a su destacada actuación en Italia, Rosalba también clasificó al Campeonato mundial de atletismo que se desarrollará del 15 al 24 de julio en Oregon, Estados Unidos.

LA CIFRA

4 ocasiones ha obtenido el récord nacional en la prueba de 42 kilómetros, la fondista Rosalba Chacha.

TRICOLORES Y UNA NUEVA OPORTUNIDAD

A Christian Vásconez, Byron Piedra y Segundo Jami no les fue bien en la competencia en Italia. El primero se ubicó en el puesto 34 con un tiempo de dos horas, 12 minutos y 50 segundos que no le alcanzó para clasificar a Tokio; mientras que Piedra y Jami no completaron la competencia.

La próxima prueba que dará clasificación a los Juegos Olímpicos será el Sudamericano de Maratón de Paraguay, en el que los tricolores apuntan a lograr la marca mínima de 2 horas, 11 minutos y 30 segundos.