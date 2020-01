La falta de adaptación al medio y la poca capacidad física o técnica son los principales motivos que, a criterio de dos especialistas consultados por Diario EXPRESO, impiden que muchos futbolistas ecuatorianos triunfen en el extranjero.

El entrenador Salvador Capitano hace algunas excepciones, citando como ejemplos a: Álex Aguinaga, Alberto Spencer, Felipe Caicedo y Antonio Valencia, quienes triunfaron fuera de nuestras fronteras, pero también reconoce los inconveniente que se han detectado en otros casos.

“Spencer y Aguinaga dejaron muy en alto la bandera de Ecuador. Valencia fue ídolo donde jugó, Felipe ha ido de un lado a otro, pero se ha mantenido en Europa. Sin embargo, hay muchos que no les da la cabeza para pensar dónde están jugando, y por extrañar distintas cosas, no solamente a los familiares, en vez de evolucionar en el lugar donde han ido, viven pensando siempre en regresar al país. De pronto hay casos de jugadores que dieron un salto muy grande, no pudieron y decidieron volver, en Argentina también se han dado casos como estos”, dijo el Toto.

El exseleccionado Eduardo Smith cree que la falta de experiencia es un factor que pesa mucho, porque el deportista a temprana edad se ve en un medio completamente diferente, y muchas veces no se puede adaptar. También considera que en algunos casos regresan para estar en el radar del seleccionador ecuatoriano. Esta última versión no es compartida por Capitano.

Kobe Bryant a LeBron James: "Continúa moviendo el juego hacia adelante" Leer más

“Yo cito el caso de Francisco Cevallos. Si él quiere estar en la selección y esta jugará en la altura (Quito), no habría venido a Emelec (equipo del llano)”, concluyó.

Opiniones

"Los casos de Quiñónez, Corozo y Ramírez no los he seguido mucho, pero si los dejan volver, es porque no les dio la talla. El jugador que emigra es para mejorar y no todos lo pueden lograr".

Salvador Capitano, técnico argentino.

"Hoy, al futbolista no se le permite madurar. Se va muy joven y no siempre está preparado para el cambio cultural. El problema no es exclusivo de Ecuador. También pasa en otros países".

Eduardo Smith, exseleccionado ecuatoriano.

Algunos casos

- Junior Sornoza. Función y edad: Volante, 25 años.

Trayectoria: Su último club fue el Corinthians (Brasil). Fuera del país también jugó en Fluminense (Brasil) y Pachuca (México).

- Jhonny Quiñónez. Función y edad: Volante, 21 años.

Jhonny Quiñónez volvió de Holanda para defender al Aucas. Archivo

Trayectoria: La temporada anterior Aucas lo transfirió al Willem II Tilburg (Holanda), pero poco tiempo después volvió con los orientales.

- Moisés Ramírez. Función y edad: Arquero, 19 años. Trayectoria: El nivel mostrado en la selección ecuatoriana sub-20 le sirvió para ser transferido al Real Sociedad B, pero el club español optó por no hacer efectiva su opción de compra.

Corozo volvió de Europa

Aunque no es el único caso, sorprende el de Gabriel Corozo, defensa de 25 años, quien se convirtió en el nuevo refuerzo de Liga de Portoviejo, luego de haber rescindido contrato con el Cádiz de España.

Luego de seis años en el viejo continente -donde también jugó en Granada y Elche-, Corozo fichó en 2019 por el Deportivo Cuenca, pero no alcanzó a jugar ni un partido.

Volvió a España, sin embargo, no tuvo espacio en el Cádiz B y llega a la Capira en calidad de agente libre.