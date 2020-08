Las reglas de la ‘nueva normalidad’

Masters de Augusta en noviembre, sin invitados, ni espectadores Leer más

El fútbol ecuatoriano está listo para su regreso. Los protocolos de bioseguridad están aprobados, ya han sido aplicados en duelos simulacros y como parte final del proceso para este retorno del fútbol con sus nuevas medidas, los directivos de LigaPro determinaron el régimen sancionador que trata situaciones que no podrán repetirse y que antes eran muy cotidianas.

En una de las últimas reuniones entre presidentes de los clubes de LigaPro se había hecho un borrador de estas medidas, pero se llegó a uno definitivo en el que se ajustaron algunos valores, ya que la anterior sesión manejaban sanciones que superaban los 1.500 dólares.

Estamos de acuerdo con el régimen aprobado por LigaPro. Siempre estará en nosotros el cumplir para no ser sancionados. Santiago Morales, dirigente de Independiente del Valle.

Entre los consultados por EXPRESO existe unanimidad en cuanto a la necesidad de un reglamento como el aprobado por LigaPro. La salud por encima de cualquier cosa es la principal motivación.

Sin embargo, hay división de criterios sobre la cantidad a pagar por alguna de esas faltas. Por ejemplo, 1.200 dólares por besar el balón.

El mundialista en 2002, Juan Carlos Burbano, considera que “son cosas que deberían hacerse por sentido común, pero es necesario recordar a los jugadores que es por su salud. Así que no queda más”.

Para él, “los jugadores tenemos que leer ese reglamento y tener siempre en cuenta ese protocolo. También hay una parte de responsabilidad para los directivos, que insistan en esto con los jugadores”.

Estoy de acuerdo con las normas de bioseguridad, pero no comparto la idea de que haya una multa y mucho menos por esos valores. Pietro Marsetti, exjugador de Liga de Quito.

Sobre el valor de las multas dijo que “está bien” y que “ojalá no sea necesario multarles para que entiendan que está en juego la vida, que no es chiste. Me parece correcto porque Dios no quiera hacen algo mal, se contagian y llevan la enfermedad a casa. Esto va más allá de la cancha”, concluyó.

Pietro Marsetti, exjugador de Liga de Quito, también está de acuerdo con las normas establecidas, pero prefiere otros métodos para su cumplimiento. “Creo que se puede bombardear a los jugadores con información para que las nuevas reglas pasen a ser parte de la nueva normalidad”, dijo.

Marsetti aclaró que nunca estuvo de acuerdo con las multas. “No entiendo el objetivo de multas tan altas, a lo mejor es porque las personas entendemos más rápido cuando nos tocan el bolsillo, pero nunca estuve de acuerdo con las multas para los trabajadores, mucho menos por esos valores”, concluyó.

Cabe destacar que además de estas sanciones, se dejó claro que “los partidos no se suspenderán ni postergarán por la aplicación del protocolo”, esto quiere decir que si por contagio de jugadores un club no tuviese la cantidad mínima de siete jugadores, perderá el partido por 0-3. Y si esto pasara en ambos clubes los dos serán declarados perdedores también por el marcador 0-3.

Por último, según relata en la última parte de ese documento, LigaPro asegura que “los importes obtenidos por estas multas, en un cincuenta por ciento (50 %), serán destinados, por parte de la LigaPro, para sufragar los gastos de los insumos médicos para la implementación” de sus protocolos.