Para un hincha, que tiene como tradición estar domingo a domingo en el estadio de su equipo, dejar de cumplir esto por 586 días puede ser una pesadilla. Por lo que reencontrarse con esas emociones, que solamente se viven en los graderíos, es una explosión de júbilos y entusiasmo. Así lo sienta la catalogada hinchada fiel de Emelec, que hoy volverá a ver en vivo, desde las plateas azules, el duelo contra Orense.

En la calle Los Ríos y Callejón Parra, los vecinos Jacke Fariño y Paúl Bohórquez dejarán de ver los partidos en el local Asadero Campeón y pisarán de nuevo juntos la General de la Avenida Quito.

José Ernesto Pérez ya estaba cansado de ver los partidos por TV y su celular. Cortesía

“Extraño sentir el sonido de los bombos en la Boca del Pozo, eso ayuda a desestresarme. Me entusiasma volver a ver a Emelec y ya no a través de la televisión, sentir la adrenalina, la pasión de algo que me encanta como el fútbol y ser hincha de Emelec”, empezó diciendo Jacke, quien es socia del club y que ingresará por estar al día en sus pagos.

Paúl recuerda que la última vez que estuvo en el estadio fue precisamente ante Aucas “el 8 de marzo 2020, cuando Emelec goleó 4 a 0”. Ese fue el último partido con público en la Caldera al sur de Guayaquil.

“No hay nada como ver al equipo de tus amores. Reencontrarte con esa alegría y olvidar un poco los pesares de la vida. Emelec gana 3 a 0 al Orense, con 2 goles de Barceló y 1 un gol de Joao Rojas”, se animó a pronosticar.

José Ernesto Pérez es otro hincha y socio eléctrico, que desborda ansiedad por volver al estadio, sobre todo porque en la temporada 2020 no lo pisó.

“Solo estuve en la Explosión Azul 2020 con el golazo de Zapata. Extraño sentir esa adrenalina en las gradas, sino todo lo que conlleva la experiencia de ir al estadio, desde parquear el carro, conversar con el guardia, caminan con los amigos y familia, entrar y ver que la hinchada canta. No sabes cómo me emociona volver a vivir eso. Ya estaba cansado ver los partidos por TV o celular”, reconoce.

Isaac Avilés lleva el emelecismo hasta sus hijos y hoy estará de vuelta en el Capwell. Cortesía

Joel Pazmiño es socio en la platea San Martín y este partido será especial para él, ya que no contará con la compañía de su hermano, su “pata” para ir a ver al Bombillo.

“Tengo ganas de ir a alentar los 90 minutos a Emelec e ir en un futuro no muy lejano con mi hermano que siempre íbamos juntos. Me hice socio por el amor a mi club”, enfatiza.

Por último, Isaac Avilés tiene como principal meta en su regreso al Capwell, alentar incesantemente. “Siempre nos hemos caracterizado por ser una hinchada que alentamos siempre, sin importar los resultados y ahora más que nunca alentar cuando el equipo más nos necesita”.

Reconoció que mantener al día sus pagos fue clave para lograr un espacio entre los 11.500 aficionados que pisarán hoy de vuelta el Capwell.

Joel Pazmiño tiene lista la nueva piel del Bombillo para alentarlo esta noche ante Orense. Cortesía

“Gracias a Dios nunca dejé de apoyar al equipo, en pandemia hice lo posible por seguir pagando mis cuotas. Ahora los socios tenemos esa recompensa de volver al estadio”, explicó.

Hoy la fiesta en el Capwell empieza a las 19:00 y la próxima cita será el Clásico del Astillero. Vuelve el estallido de la Caldera.