La práctica deportiva a escala barrial empieza a reactivarse. En las principales ciudades del país ya se disputan torneos en diferentes disciplinas. Sin embargo, todavía no es una oportunidad para todos.

El presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional, Juan Zapata, explicó a EXPRESO que las disposiciones generales abarcan al deporte profesional y el alto rendimiento, mientras que en esta clase de actividad deportiva entra la competencia de cada COE Cantonal e incluso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).

Por ello no existe una decisión uniforme. Por ejemplo, en Quito todavía no está permitida la organización de los torneos barriales, ni parroquiales; en Mejía están habilitados los amistosos, en tanto que en la Trinitaria ya existen campeonatos oficiales.

“Es competencia de cada COE Cantonal. Cuando los eventos no requieren permiso de Intendencia pueden aprobarlos”, dijo Zapata.

Pero, hizo una aclaración: “los campeonatos se están activando con protocolos de bioseguridad. No sé si ellos manejan pruebas de la COVID-19 o certificados de vacunación. Entiendo que debieron presentar los planes antes de recibir el visto bueno porque no es momento de confiarse. Por ejemplo, en El Salvador se hizo un partido con el 90 % del aforo y ahora están llenos sus hospitales. Hay que hacerlo con orden y con seguridad y por eso cada localidad analiza sus decisiones”, indicó.

Los eventos deportivos que requieren a la Intendencia son aquellos que tendrán público de forma masiva y que necesitan un plan de seguridad, como la presencia de policías.

Así, ya se pueden disfrutar de diversos campeonatos. La Liga Félix Calle Granda, en la Trinitaria, fue una de las primeras en lanzarse a la actividad.

Su directivo, Sergio Polanco, explicó que para recibir la autorización tuvo que presentar el protocolo de bioseguridad. Ahora cuenta con el respaldo de la Federación de Ligas Barriales del Guayas. “El primer paso fue la activación de la escuela formativa, después los torneos, pero siempre manteniendo el protocolo, es la única condición”, dijo.

En Quito, en cambio, está prohibida la práctica oficial barrial y parroquial. El pasado 18 de septiembre, la Secretaría de Salud negó el pedido presentado por la Asociación de Ligas Rurales. “Por el momento epidemiológico que atraviesa el Distrito Metropolitano de Quito, riesgo medio (semáforo amarillo), acorde a lo señalado en el Plan Nacional de Reactivación del Deporte aprobado por el Ministerio del Deporte, no se puede realizar actividad física en grupos”, sentencia la respuesta firmada por Ximena Abarca, funcionaria de la Secretaría de Salud del Distrito Metropolitano de Quito.

De todas maneras, se está desarrollando el plan piloto para iniciar con la actividad desde enero.

A pesar de esta negativa, en Quito ya existen varios torneos relámpagos por invitación, tanto en las canchas de las ligas barriales, como en las sintéticas de alquiler. Zapata explicó que si no están cumpliendo con las normas establecidas, podrían ser objetos de fuertes multas.

Francisco De la Cruz, vocal de la Liga Cantonal de Mejía, explicó que esos torneos relámpagos son armados por grupos que no pertenecen al organigrama oficial y por lo tanto no se exponen a sanciones definitivas. “Juegan en canchas abiertas. Los estadios que son cerrados y pertenecen a las ligas barriales no pueden prestarse para esos eventos. Cuando se permitió la apertura de las escuelas formativas muchos lo confundieron y empezaron a organizar campeonatos. Eso no está permitido”, inició.

De todas maneras, en Mejía están en un punto medio. La próxima semana ya revisarán el borrador del protocolo de bioseguridad.

En algunos sectores ya están aprobados los amistosos. La Liga Panasur tiene el visto bueno de las autoridades. Claro, hay condiciones. Los jugadores deben presentar el carné de vacunación, no se permite público y en consecuencia no hay bares. Además, hay un espacio de una hora entre los partidos para permitir el tránsito de los jugadores.