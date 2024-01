Piero Hincapié: Leverkusen cede puntos y Bayern acecha el liderato

📊 Die Zahlen zu #B04BMG:



👉 28 Torschüsse ist ein neuer Höchstwert für #Bayer04 in dieser #Bundesliga-Saison.



👉 Neun Weiße Westen in 19 Spielen, kein Team spielte in dieser Spielzeit öfter zu Null.#Werkself | @TipWinCompany pic.twitter.com/nU6b0nOQIl