Pervis Estupiñán recibe elogios de Klopp y Mourinho

Una vez terminada la Liga española, uno de los elementos más destacados de la misma fue el lateral ecuatoriano Pervis Estupiñán, lo que provocó que más de un equipo europeo se muestre interesado en sus servicios.

Con esta visión es que precisamente el Watford, equipo inglés, recuperó los derechos deportivos del jugador que brilló en el Osasuna, elenco con el que fue titular 32 partidos en el campeonato ibérico.

Todo indica que las Avispas están interesados en vender al lateral tricolor y en este presente surgen dos comentarios de reconocidos entrenadores que dirigen en la Premier League: Jürgen Klopp, DT del Liverpool, y Jose Mourinho, estratega del Tottenham.

"I like the ecuadorian bullet (me gusta la bala ecuatoriana), lo vi, me encanta, nos interesa mucho, pero él sabe que acá la prioridad la va a tener Andrew Robertson", manifestó el técnico de los Reds al periodista Christian Martin.

Según el comunicador argentino, Mou también lo tiene en la mira: "Le gusta mucho, hay que ver el tema papeles. De que les interesa, le interesa. El club puede pagar, 20 o 25 millones es un precio que sí podrían pagar. En 3 o 4 semanas máxima se definiría su futuro", dejó saber.