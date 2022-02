Por medio de unos videos difundidos por su cuenta personal de Twitter @lacolores1, la periodista deportiva María Soledad Reyes aseguró que hace 4 años hizo una investigación sobre GolTV en el fútbol ecuatoriano y descubrió supuestas irregularidades de la cadena televisiva.

En las grabaciones manifestó que Diego Lugano, el presidente del gremio de los futbolistas uruguayos, le avisó sobre lo que haría el canal de televisión por suscripción uruguayo.

“A mi Diego me dijo, hablo de Diego Lugano, el presidente del gremio de futbolistas uruguayos, ya me había contado todo lo que iba a pasar: ‘van a comprar periodistas, van a comprar políticos, van a comprar jueces, van a hacer todo para que este grupo este allí’. El gran negocio de Francisco Casal (propietario del canal de televisión GolTV) es el fútbol y no la televisión”, recalcó en uno de los tres videos que posteó.

“Quiero que la gente sepa la verdad, es justo que la gente sepa la verdad de toda esta maraña de derechos, de politiquerías, de directivos corruptos, de periodistas corruptos, de medios que inclusive se prestan para todo esto. Esa es la verdad y que me la he callado tantos años para no incendiar, pero sabes qué, me harté”, agregó Reyes.

En una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram (mariasoledad.reyes), que duró 45 minutos, mencionó que ella avisó sobre el supuesto mal proceder de GolTv y no la respaldaron.

“A qué se fueron a meter con GolTv, si yo fui advirtiendo que esto iba ser como un pulpo, iban a comprar periodistas, políticos, jueces; se iban adueñar del fútbol ecuatoriano, porque el negocio de Casal no es la televisión, es el fútbol, señores, y nadie entendía. Yo esto lo repetía como ‘loquita’ todos los días en Ecuavisa (para el medio de comunicación que trabajaba en ese momento), todos los días lo repetía como ‘loquita’, y la producción del programa en vez de apoyarme me hundió más, apoyando a los que ya estaban contratados (periodistas) por GolTv”, dijo.