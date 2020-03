Cristian Alemán falló un penal ante Liga de Quito a nueve minutos del final. El jugador de 24 años tomó una responsabilidad que, según expertos consultados por EXPRESO, pudo ser elección del entrenador Fabián Bustos.

Y hay una explicación. Según los entrenadores Janio Pinto, Pedro Pablo Perlaza y Alberto Montaño, desde el banquillo se determina a los encargados de las jugadas con pelota quieta, incluyendo tiros libres, tiros de esquina y hasta penales.

Este orden jerárquico se determina de acuerdo al rendimiento y efectividad de los jugadores en los entrenamientos.

Al terminar el partido, el entrenador de Barcelona, Fabián Bustos, dijo que cualquiera de los jugadores de ofensiva estaba en condiciones de ejecutar el tiro penal. Inclusive, advirtió que no hay razón para pensar que hubo futbolistas que eludieron esa tarea. Pero, hay otra voz que apunta a Damián Díaz por ser el referente.

Copa Libertadores: Liga de Quito viajó a Sao Paulo sin Pedro Pablo Perlaza Leer más

“No se trata de hundir a Alemán, se trata de entender las razones de Damián Díaz para no cobrar. No es la primera vez que lo hace, pero considero que él debió pedir el balón. Alemán dio el paso al frente y lo falló, nada más”, dijo Pinto.

Para él, Bustos también debió indicar desde la banca el nombre del cobrador. “Hubo errores compartidos. El del entrenador fue no determinar al encargado del penal”, agregó.

Perlaza, quien inició la formación de Antonio Valencia en Lago Agrio, comparte en que Alemán cometió un error normal y que no debe ser señalado como el principal responsable.

“Alemán tomó la responsabilidad porque se sintió seguro. Otros jugadores no sintieron esa confianza. Por lo tanto, estuvo bien que no cobren. Ya está, no se puede juzgar a un ser humano por asumir una responsabilidad”, indicó.

Perlaza siente que si Barcelona ganaba “era la victoria de todos”. Así que “la derrota también debe ser de todos y no de un solo jugador”.

Montaño, en cambio, expone que generalmente hay tres opciones para cobrar el penal, pero que entre ellos pueden decidir. “En este momento no es muy ético decir que alguien más debió hacerlo. Aunque, el que cobra debe saber que puede quedar como villano”, concluyó el exfutbolista.

Damián Díaz debió pedir la responsabilidad. Esos momentos son para los jugadores considerados referentes. Alemán tomó la responsabilidad y no es culpable de nada.

Janio Pinto, exjugador de Barcelona